K/DA revela todas as colaborações do EP ALL OUT, incluindo o grupo de K-pop TWICE

O primeiro gostinho das músicas novas da K/DA, grupo de K-pop de League of Legends, foi o single “THE BADDEST”, lançado neste ano. E, faltando apenas algumas semanas para o lançamento de ALL OUT, agora já sabemos todas as artistas que farão parte do EP.

O grupo virtual de K-pop revelou hoje todas as colaboradoras de seu EP de cinco faixas. Algumas idols de K-pop como Soyeon e Miyeon, da (G)I-dle, estarão de volta, mas também veremos algumas novas vozes.

Confira todas as faixas de ALL OUT:

“THE BADDEST”, com (G)I-DLE, Bea Miller e Wolftyla

“MORE”, com Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns e Seraphine

“VILLAIN”, com Madison Beer e Kim Petras

“I’LL SHOW YOU”, com TWICE, Bekuh Boom e Annika Wells

“DRUM GO DUM”, com Aluna, Wolftyla e Bekuh Boom

As cantoras americanas Madison Beer, Wolftyla e Bekuh Boom aparecem em duas faixas, assim como Soyeon e Miyeon, da (G)I-DLE. A cantora e rapper chinesa Lexie Liu aparece em “MORE”, junto com a nova campeã do LoL, Seraphine.

E a equipe de música da Riot colaborou com outro grupo de K-pop: a TWICE. Parece que todas as nove integrantes do girl group vão participar da faixa “I’LL SHOW YOU”, de acordo com o que um representante da Riot disse à Polygon.

O debut da K/DA, “POP/STARS”, faixa lançada para o Mundial 2018 de League of Legends, foi um enorme sucesso. O grupo virtual é formado pelas campeãs Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de outubro.