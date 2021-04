Gwen disponível nos servidores ativos do LoL

Prepare-se para derrubar seus oponentes e costurar algumas vitórias no Summoner’s Rift porque a mais nova campeã da Riot, Gwen, finalmente chegou aos servidores ativos de League of Legends hoje após atualização 11.8.

A Costureira Encantada é uma dos três novos campeões que serão lançados este ano que estão ligados ao retorno de Viego. Na história, Gwen é uma boneca feita por Isolde, a esposa do Rei Destruído. Ela não se lembra muito de seu passado, mas se lembra de que as coisas eram felizes, por um tempo.

Eventualmente, os eventos da ruína ocorrem e Gwen se perdeu no mar. Com o tempo, porém, ela é trazida à vida por meios mágicos. Quando ela percebe sua situação e começa a juntar as peças do que aconteceu com sua criadora, ela parte em uma missão para parar a Névoa Negra e derrubar Viego de uma vez por todas.

Como uma boneca que se tornou humana, Gwen usa as ferramentas de sua criadora para lutar contra as forças do mal, e seus inimigos na fila solo. A campeã é uma campeã de rota de PdH um pouco frágil com uma grande quantidade de dano, mas ela também tem muitas maneiras de evitar danos e realizar algumas jogadas desagradáveis para seus oponentes.

Gwen fará parte da nova linha de skins Embalos no Espaço, que deve estar disponível para compra assim que ela entrar no ar hoje. Se você está procurando a lista completa das mudanças que virão com a atualização 11.8, pode ler sobre elas aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de abril.