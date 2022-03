Doublelift quer voltar a jogar na LCS: ‘Tenho vontade… É algo que adoro’

Doublelift, oito vezes campeão da LCS, admite que quer jogar na principal competição norte-americana novamente e “frequentemente” considera se juntar a outra equipe de League of Legends para competir por um nono título nacional.

“Eu tenho vontade”, disse Doublelift sobre retornar ao jogo profissional. “Freqüentemente. É algo romantizado em nossas mentes. E é realmente gratificante. É algo que eu amo.”

O jogador de 28 anos jogou pela última vez na LCS sob a bandeira da TSM em 2020. Em sua última temporada, Doublelift conquistou o oitavo troféu, mas terminou com uma nota amarga com o infame recorde de 0-6 de sua equipe na fase de grupos do Mundial 2020 na China. Ele se aposentou logo depois e fez a transição para o streaming da Twitch em tempo integral.

Durante sua ilustre carreira de dez anos no LoL, Doublelift passou longos períodos com a Counter Logic Gaming e TSM. Ele foi coroado MVP da LCS no verão de 2018 e MVP das finais da LCS um ano depois. Ele foi nomeado no primeiro time All-Pro da liga NA cinco vezes.

Desde que desligou o teclado, o oito vezes campeão do LoL continua sendo uma figura de destaque no cenário norte-americano. Ele aparece no podcast “Trash Talk”, onde ele fez sua admissão mais recente⁠, e fazia parte do sistema de co-stream da LCS. E, Doublelift admite, sua carreira de jogador pode não ter acabado; ele “frequentemente” considera tirar a poeira da camisa novamente.

“Eu tenho essa vontade de competir”, disse ele.

“Até onde eu ainda acho que posso… Acho que Bjergsen teve a melhor tomada possível, quando ele voltou, ele disse à sua equipe: ‘Gente, eu estou fora há um ano, não vou ser tão bom, mas prometo que posso ficar muito bom. Eu só preciso de tempo’. Eu realmente acho que essa é a mentalidade certa [durante qualquer retorno].”

Doublelift diz que pretende ter uma mentalidade semelhante se ele se juntar a uma equipe para a Summer Split de 2022, ou qualquer campanha da LCS seguinte⁠, o oposto da estrela do LoL que notoriamente declarou que “todo mundo é lixo”.

“Se eu dissesse, agora mesmo, que eu poderia voltar e derrotar os atiradores da LCS facilmente, estaria delirando”, admitiu a estrela aposentada. “Você precisa de muito tempo para voltar e desenvolver suas habilidades. Então, ainda posso competir? Sim, mas há uma ressalva.”

Foto via Riot Games

O desejo de Doublelift de retornar ao jogo profissional na América do Norte também levanta uma questão⁠, onde o oito vezes campeão realmente seria capaz de encontrar uma posição inicial?

Das quatro principais equipes de LCS no momento, Cloud9 e Liquid possuem importação de atirador com Berserker e Hans Sama. Ambos se destacaram em 2022 até agora e são insubstituíveis para suas escalações. FBI começa pela 100 Thieves e é igualmente fundamental. A estrela australiana ainda tem o bônus de ser um jogador residente.

O Evil Geniuses teve a opção de assinar com Doublelift na mais recente offseason do LoL, mas optou por manter a fé com o jovem Danny. Essa decisão também valeu a pena, o jogador de 18 anos foi uma sensação nos primeiros nove jogos do ano. Um possível local de pouso para o veterano seria a FlyQuest, sobre Johnsun (também um jogador residente), mas é improvável que a FLY queira sacudir sua equipe.

Mais provavelmente, Doublelift teria que reforçar uma equipe de LCS em dificuldades como Immortals ou até mesmo a TSM⁠, uma opção pela qual a estrela decorada pode não estar tão ansiosa, “urgente” ou não.

Artigo publicado originalmente em inglês por Isaac McIntyre no Dot Esports no dia 06 de março.