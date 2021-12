Classificação dos campeões lançados em 2021 no LoL

A Riot mudou as coisas em 2021, liberando quatro campeões que estavam todos conectados entre si na história do jogo.

Apenas quatro campeões se juntaram à lista de League of Legends em 2021, marcando o menor número de novatos desde 2018. Ainda assim, os quatro campeões que chegaram ao LoL tiveram um impacto enorme no jogo de uma forma ou de outra. Quer tenham sido a peça central de um evento no jogo ou o foco de um meta competitivo, cada um dos novos campeões de 2021 deixou sua marca na LoL.

Ao contrário de lançar campeões fragmentados sem conexão uns com os outros na história, a Riot Games deu o salto em 2021, lançando quatro campeões que estavam todos interconectados através do enredo da Ruína que começou no início do ano. Com isso em mente, classificamos os quatro campeões lançados em 2021 com base na jogabilidade, caracterização e apelo geral.

4) Akshan

Imagem via Riot Games

Akshan está no fim de nossa lista de lançamentos de campeões em 2021 não por sua própria culpa, mas sim porque ele não se compara aos outros campeões lançados nesta temporada. De forma alguma, Akshan é um campeão ruim, mas quando comparado com os outros três grandes lançamentos do ano, ele fica um pouco para baixo. Sua habilidade exclusiva, Rebeldia (W), que revive os companheiros de equipe de Akshan se ele os vingar, não foi bem recebida pela comunidade do LoL após o lançamento inicial do campeão. Além disso, Akshan teve que ser corrigido imediatamente após atingir os servidores ativos e recebeu uma correção de erro ou atualização de equilíbrio em cada atualização (exceto em uma) desde que ele se juntou à lista. Como personagem, Akshan é divertido se, por nenhuma outra razão, a ideia de caçar “canalhas” e vingar seus companheiros de equipe é um conceito divertido que é bem-vindo no LoL.

3) Vex

Imagem via Riot Games

Embora o kit de Vex se pareça com o de um mago de controle padrão, é sua personalidade única que a faz se destacar do resto da lista de campeões do LoL. Considerando que todos os outros campeões no LoL são um grande herói ou vilão com um propósito incomensurável e desejo de lutar, Vex não quer nada mais do que não se envolver. Vale a pena revisitar Vex de vez em quando, apenas para ouvir o que ela tem a dizer. Mas sua jogabilidade complicada e diferenças marcantes em relação a outros magos de controle podem torná-la difícil de lidar para jogadores que não têm experiência com ela.

2) Gwen

Imagem via Riot Games

Já fazia um tempo desde que a Riot lançou um campeão do topo com capacidades de duelo, mas Gwen se encaixou perfeitamente no nicho quando foi lançada no início da temporada de 2021. O teto de habilidade de Gwen é incrivelmente alto; ela permite que os jogadores usem ataques básicos entre suas habilidades como nenhum outro campeão pode. Na verdade, a necessidade de um ataque básico para redefinir suas habilidades é uma parte importante do kit de Gwen, e é o que a torna capaz de causar danos tão rapidamente em trocas na rota superior. Além disso, a relação direta de Gwen com Viego marcou uma das únicas ocasiões na história do LoL em que dois campeões que tinham uma relação direta foram lançados ​​em sequência.

1) Viego

Imagem via Riot Games

O ano começou estridente quando Viego foi lançado em janeiro. O “Rei Destruído” tinha sido uma figura misteriosa na história do LoL por quase uma década, mas quando ele finalmente apareceu no vídeo A Ruína, os jogadores do LoL sabiam que o jogo estava prestes a virar de cabeça para baixo. A ideia de um campeão que tem a capacidade de capturar o espírito de outros campeões e usar os poderes de seus companheiros de equipe contra você era diferente de qualquer coisa que o LoL já tivesse visto antes. Um campeão inovador com a versatilidade para ser desempenhado em várias funções. Viego definiu o meta em vários pontos durante a temporada de 2021, tanto no estágio profissional quanto solo. Um bom jogador de Viego pode virar um jogo de cabeça para baixo através do imenso teto de habilidade do campeão, enquanto o jogador médio do LoL pode pegar o Rei Destruído e contribuir instantaneamente.

