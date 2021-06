Braum e Sett Curtindo o Verão e versões atualizadas de Dr. Mundo chegam a League of Legends na atualização 11.12

O meio do ano está chegando, o que significa que é quase verão em Summoner’s Rift. Para matar a saudade da praia, League of Legends terá novas skins Curtindo o Verão na atualização 11.12.

Braum e Sett Curtindo o Verão, que já foram revelados em 25 de maio, são exatamente o que você esperaria dos campeões no calor do verão.

Prévia do PBE quente chegando! ☀️



🏝️🍹Braum Curtindo o Verão

🏝️🍹Sett Curtindo o Verão pic.twitter.com/rhoxEfWkn6 — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) May 25, 2021

Braum é grande e corpulento e aparece sem camisa, com óculos de sol, chinelos e um escudo de bambu, enquanto Sett é musculoso e aparece com um apito e flores no pescoço, além de uma toalha de praia enrolada na cintura.

As duas skins também têm animações de retorno diferentes. Braum graciosamente servindo um drinque a um siri ao seu lado e Sett socando, chutando e lutando com um, antes de jogá-lo no chão.

As skins são a 23ª e a 24ª da linha Curtindo o Verão e custarão 1.350 RP cada uma, equivalentes a aproximadamente R$27.

Mas, além disso, o novo Dr. Mundo também chega ao jogo na atualização 11.12, trazendo 11 skins atualizadas junto com ele.

Nesta atualização, entram o novo Dr. Mundo, Dr. Mulko, Sr. Mundoverso, Diretor Mundo, Mundo Mundo, Mundo Carrasco, Mundo Enfurecido, TPA Mundo, Mundo El Macho, Mundo Príncipe Congelado e Mundo Curtindo o Verão.

Todas as novas skins devem entrar no ar em algum momento da atualização 11.12. As skins de Dr. Mundo devem ser modificadas assim que a atualização entrar em vigor, na quarta-feira, 9 de junho. Mas talvez seja preciso esperar alguns dias para as novas skins Curtindo o Verão aparecerem na loja.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de junho.