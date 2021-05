Sim, a Riot fez o Dr. Mundo sexy en sua AVM

League of Legends celebrou seu aniversário de 11 anos em outubro passado. Para um jogo que já existe há tanto tempo, seus gráficos envelheceram notavelmente bem devido às atualizações visuais regulares fornecidas tanto para os mapas do jogo quanto para seus campeões. O LoL de hoje é praticamente irreconhecível desde o seu início humilde em 2009 e a introdução de várias skins no jogo significou que seus visuais permaneceram frescos e emocionantes ao longo de sua vida.

Temos visto uma tendência no design de campeões nos últimos anos do LoL. Simplificando, muitos personagens do LoL são atraentes. Seja o estereótipo alto, moreno e bonito preenchido por personagens como Sylas e Twisted Fate ou a aparência arrogante e confiante de Ezreal, Evelynn e Ahri, o LoL realmente tem algo para todos os tipos e gostos. Existem, no entanto, aqueles personagens que são relegados ao grotesco e ao monstruoso: Cho’Gath, Kog’Maw, Singed e, até recentemente, Dr. Mundo.

Mas a Riot Games fez o impossível. Em uma recente atualização visual e mecânica, com lançamento previsto para 9 de junho na atualização 11.2, a equipe de design de campeão da Riot realizou uma façanha que poucos pensaram ser possível: eles deixaram o Dr. Mundo sensual.

Não acredita em nós? Aqui está um resumo de todas as mudanças nas artes do Dr. Mundo e como a Riot transformou uma das abominações do LoL em um gasoso com G maiúsculo.

Sr. Mundoverso

Imagem via Riot Games

Este é bastante óbvio. Todo mundo gosta de um parceiro romântico que se mantém em forma, não apenas pela estética, mas porque o autocuidado e o amor-próprio são sensuais. A skin original do Sr. Mundoverso foi lançado em 2010, no primeiro ano de jogabilidade do LoL, e agora é uma skin legado disponível apenas através dos Baús Hextec. Embora todas as skins legadas tenham um certo desejo com base em sua raridade, a arte original do Sr. Mundoverso e o modelo no jogo dificilmente poderiam ser chamados de desejáveis. Aterrorizante pode ser uma palavra melhor, ou talvez hedionda. Os olhos esbugalhados, a língua saliente e a aura geral de raiva faziam parecer que o Dr. Mundo tinha exagerado um pouco no pré-treino.

O novo Sr Mundoverso parece o cara legal da academia que 100 por cento refaz seus pesos e que nunca riria de você por fazer o leg press errado. Sua barba perfeitamente tratada e seu undercut bem cuidado são um sinal de um homem que cuida de si mesmo, e até parece que ele fez as sobrancelhas. Ele também parece levantar 500 quilos como se não fosse nada, então ele nunca reclamaria se você pedisse a ele para ajudá-lo a mover os móveis para o seu novo apartamento ou carregar o mercado por alguns lances de escada.

Diretor Mundo

Imagem via Riot Games

O Diretor Mundo original parecia o tipo de chefe que iria enganá-lo e levá-lo a um plano de aposentadoria injusto e sempre pedir-lhe para “aparecer por cinco minutos” no seu dia de folga. Ficar na frente de um carrinho cheio de álcool em sua arte não dava exatamente a imagem de um membro responsável do mundo corporativo e sua camisa rosa combinava horrivelmente com seu tom de pele. Em suma, era improvável que o Diretor Mundo original fosse um golpe de direita em qualquer aplicativo de namoro.

O novo Diretor Mundo, no entanto, parece o tipo de cara que conseguiria explicar a criptomoeda para você sem ser condescendente e compraria donuts para o escritório se tivessem que ficar até tarde. Ele está usando um prendedor de gravata dourado clássico e a camisa rosa é muito menos desagradável agora que está quase toda coberta por uma jaqueta listrada azul. É difícil dizer quanto custa seu relógio, mas é seguro presumir que ele ficaria mais do que feliz em pagar a conta do jantar. Então vá em frente e peça aquele champanhe, você merece.

TPA Mundo

Imagem via Riot Games

TPA Mundo é a única skin de Campeonato do Mundo, lançado na terceira temporada para comemorar a vitória da Taipei Assassins no Campeonato Mundial do LoL de 2012 . Como parte da segunda linha de skin comemorativa do Mundial, os designs apresentavam a icônica marca vermelha e branca da TPA, com Mundo como o lugar de honra, segurando a Copa do Invocador. Infelizmente para Mundo, estar na frente e no centro da arte significava que todos os olhares se voltaram para sua boca de dentição comprometida e seu cabelo despenteado. Esse claramente não era um homem para quem o banho e a saúde ortodôntica fossem uma grande preocupação.

O retrabalho dessa skin veio, evidentemente, após anos de extenso trabalho ortodôntico para a Mundo. E agora, sua mandíbula está bem posicionada e alinhada o suficiente para fazer pose. Ele também descobriu as alegrias de produtos de cabelo adequados e seu topete está bem estilizado, emitindo uma vibração distinta de garoto de fraternidade. Sua musculatura sofreu uma ligeira mudança e agora ele se parece muito mais com alguém que passa muito tempo na academia do que com alguém que foi um experimento de um cientista malvado, mas brilhante.

Skin base do Mundo

Imagem via Riot Games

Estamos guardando o melhor para o final porque a skin base do Mundo recebeu talvez o maior brilho de todos. A arte original mostrava Mundo parado em frente ao horizonte de Zaun, com os lábios e a língua tingidos de azul como se tivesse acabado de comer uma casquinha de mirtilo e ainda não tivesse tido a chance de escovar os dentes. Há quem aprecie um homem de braços cheios de veias, mas a vascularização do Mundo estava a ponto de ele parecer realmente mal. Embora fosse adequado para uma criatura criada em um laboratório na cidade mais sombria e experimental de Runeterra, não era exatamente o que você poderia chamar de atraente.

Mas o novo Mundo? Essa é uma história totalmente diferente. Com um undercut e um sorriso malicioso, ele se parece com o anti-herói bad-boy que você nunca soube que precisava. Semelhante às mudanças no TPA Mundo, sua musculatura foi atenuada para torná-lo um pouco menos inflável e ele está usando uma camisa de força rasgada que poderia facilmente passar pela última tendência da moda techwear. É verdade que ele carrega um cutelo gigante coberto com o que parece sangue seco, mas ninguém é perfeito e a aura de bad boy é apenas uma parte do charme geral de Mundo.

Todas as skins legadas do Mundo estarão disponíveis para compra nas atualizações 11.2 e 11.3 para comemorar seu retrabalho. Então vá até a loja do jogo no mês que vem para escolher qual das novas skins você usará no Rift. E lembre-se, não há vergonha em admitir que você acha que um grande homem-monstro roxo seja gostoso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 27 de maio.