A atualização 11.13 do LoL traz Tahm Kench retrabalhado e enfraquecimentos em Rumble, Lee Sin e Viego

Estamos a uma semana do lançamento da atualização 11.13 de League of Legends, que está programado para ser “a maior sacudida no meta que veremos por um bom tempo”, de acordo com a Riot Games. Em preparação, o diretor de design de jogabilidade, Mark “Scruffy” Yetter, enviou hoje uma amostra detalhada da atualização do jogo, completo com todas as mudanças de campeão que estão por vir.

Nesta atualização, os jogadores terão a chance de experimentar o novo retrabalho de Tahm Kench, que verá o querido bagre da comunidade sofrer algumas mudanças significativas em suas habilidades. As maiores alterações vêm em Devorar e Viagem Abissal, duas habilidades que foram trocadas. A velha habilidade W agora se tornou sua ultimate, enquanto a antiga ultimate agora é uma habilidade regular. Cada habilidade também foi ajustada para que o Kench tenha bastante utilidade tanto na fila solo quanto no jogo profissional.

11.13 Patch Preview with full changes.



This'll be my last preview before moving teams, I'll update you all next week with more info about how we're sharing these in the future. pic.twitter.com/BylvBcdxn3 — Mark Yetter (@MarkYetter) June 15, 2021

Além disso, um punhado de campeões receberá mudanças à medida que avançamos em uma das maiores atualizações do ano até agora. Os ajustes não são profundos, no entanto. Rumble está recebendo enfraquecimentos mínimos no tempo de recarga do seu escudo, enquanto sua velocidade de movimento está sendo enfraquecida em cinco por cento em cada nível. Lee Sin está tendo o dano de Tempestade reduzido no final do jogo, enquanto o escudo (E) de Riven será reduzido em 15 em todos os níveis.

Os fortalecimentos planejados para o Dr. Mundo foram movidos para uma atualização posterior, mas Xayah e Aphelios estão recebendo alguns fortalecimentos de dano na 11.13. A primeira receberá um ligeiro aumento no dano de Punhais Duplos, enquanto o último receberá aumentos em seu DdA passivo e estatísticas de letalidade. A Vida de Olaf por nível também está recebendo um pequeno aumento, indo de 93 para 100.

Por último, Viego está recebendo algumas mudanças que se concentram em tirá-lo da rota meio para a posição de selva. Seu Q, Espada do Rei Destruído, receberá sua cura de tropas reduzida a 50 por cento, enquanto sua velocidade de movimento do Domínio Atormentado será aumentada em cinco por cento em cada nível. Ele também pode lançar a habilidade mais rápido e longe das paredes, já que o comprimento do projétil está sendo aumentado em 75 unidades.

Junto com essas mudanças, a Riot está introduzindo algumas reduções radicais na mobilidade, fazendo vários ajustes em vários itens no jogo e trazendo dois novos itens para a loja. Você pode verificar todas as mudanças quando a atualização 11.13 for lançada na quarta-feira, 23 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de junho.