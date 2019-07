Praga de Murlocs é o novo card revelado de Xamã para a expansão Salvadores de Uldum, de Hearthstone

A Blizzard revelou um novo card de Xamã para a próxima expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum, e os fãs de murlocs ficarão felizes.

Praga de Murlocs é um feitiço de Xamã de custo 3 que transforma todos os lacaios em jogo em murlocs aleatórios. O card de murloc mais forte no jogo atualmente é Rasgueira, um 4/4, o que significa que Praga de Murlocs pode ser uma ferramenta poderosa contra um oponente que encheu seu lado da mesa com gigantes.

Hearthstone 🇧🇷 on Twitter DESAFIO À COMUNIDADE: Derrotar 25 MILHÕES de chefes da Montanha Negra! Chegamos a 75% do objetivo, então é hora de recompensá-los com o terceiro de quatro cards a serem revelados! https://t.co/FgtuTG9pYZ 💥

Apesar de a próxima expansão do jogo só sair em agosto, a desenvolvedora de Hearthstone está revelando novos cards aos poucos nas últimas semanas. Com o Festi-MAL do Fogo, a Blizzard recompensou os fãs por derrotarem chefes da Montanha Negra com a revelação de Praga da Loucura e Mentor Astral no final de semana. Com a revelação da Praga de Murlocs, só resta um card a ser revelado nessa parte da promoção do modo solo de Hearthstone.

Além disso, a Blizzard revelou mais três cards de Paladino para comemorar o Hearthstone Grandmasters: Orgulho de Sal-het, Zelote Atrevida e Vespa da Areia Rainha.

Os fãs poderão adicionar Praga de Murlocs e outros novos cards da expansão a suas coleções quando Salvadores de Uldum for lançada, em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 15 de julho.