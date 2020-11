Como baixar jogos mais rápido no Xbox Series X e S

Os consoles, telefones e computadores ficaram muito menores com o passar dos anos, mas tem sido o oposto quando se trata de tamanhos de jogos. Enquanto os jogos indie ainda ocupam pequenos espaços em seus discos rígidos e SSDs, títulos AAA como Call of Duty: Black Ops Cold War podem exigir até 136 GB de espaço em seu console.

O armazenamento dificilmente é um problema hoje em dia, uma vez que existem discos rígidos externos, mas colocar os jogos em seu sistema pode demorar muito mais do que se poderia imaginar com uma conexão de Internet ruim. Considerando os tamanhos dos jogos AAA, você precisará de uma conexão de Internet estável e rápida se não quiser manter seu console ligado por alguns dias.

Cada distrito terá velocidades de conexão diferentes. Saber todos os detalhes da qualidade da sua conexão de internet será essencial para ver se você está obtendo as velocidades anunciadas. Fique atento às velocidades de download ao instalar qualquer jogo e execute testes de velocidade para ver o desempenho da sua internet. Os proprietários do Série S vão querer ter certeza de que estão obtendo a melhor qualidade de conexão possível, já que reduzir o tamanho dos jogos por meio de discos não será uma opção para eles.

Se você acha que seu console está baixando jogos mais devagar do que o esperado, há algumas etapas de solução de problemas que você pode tentar para corrigir o problema. No caso de nenhuma das soluções resolver o problema, pode ser necessário ligar para o seu provedor de serviços (ISP). Eles terão acesso aos seus registros e poderão dizer se você está tendo um problema de conexão que só pode ser corrigido por eles.

Aqui está tudo o que você pode fazer para garantir que seu Xbox Series X ou S está obtendo as velocidades anunciadas de seu plano de internet.

Confira os detalhes do seu plano de internet

Enquanto os jogadores que também têm que pagar suas próprias contas sabem todos os detalhes de seu plano de internet, os jogadores de um grupo demográfico mais jovem podem não conhecer todos os aspectos de sua conexão com a internet.

Acesse seu PC, laptop ou telefone celular e execute um teste de velocidade próximo ao roteador para ver todo o potencial da sua conexão. Se você vir valores próximos às velocidades anunciadas, mas seu Xbox Series X / S sofre para atingir esses números, você precisará fazer algumas pesquisas.

Conecte seu Xbox Series X / S ao roteador com um cabo Ethernet

Imagem via David Anders

Usar o Wi-Fi é um dos processos mais convenientes do mundo, pois você terá uma conexão estável em qualquer lugar da casa. Isso não significa que a conexão será forte o suficiente em todos os cômodos para oferecer a você todo o potencial da sua Internet.

Quanto mais longe você estiver do roteador, pior ficará sua conexão. Se você está morando em uma casa com paredes grossas, a qualidade do sinal será prejudicada drasticamente entre os quartos, reduzindo a velocidade da Internet.

Tente conectar o Xbox Series X / S ao roteador com um cabo Ethernet. Se você obtiver velocidades mais rápidas e uma conexão mais estável, isso significa que o problema era o seu Wi-Fi o tempo todo.

Coloque o Xbox Series X / S e o roteador mais perto

Usar um cabo pode não ser uma opção se for necessário fazer um furo em suas paredes. Se você quiser evitar que um cabo de 10 metros fique preso em seus corredores, você precisará colocar o Xbox Series X / S e o roteador mais perto. Você pode fazer isso movendo seu console, roteador ou ambos.

Embora seja impossível alcançar qualidades de nível de cabo quando você estiver em Wi-Fi, aproximar o roteador e o console pode aumentar significativamente as velocidades de download. Se isso parece resolver o problema, mas você não consegue manter seu roteador e console em seus novos lugares, você pode investir em um roteador mais robusto.

Reinicialize seu roteador

Se outros dispositivos em sua casa estiverem apresentando lentidão na Internet junto com seu console, pode haver algo a ver com sua conexão. Embora os ISPs façam um excelente trabalho em manter a estabilidade da sua conexão com a Internet, você pode descobrir que sua conexão está sendo roteada de um servidor com defeito, reduzindo as velocidades de download.

A melhor maneira de solucionar esse problema é reiniciando o roteador. Isso permitirá que você reinicie sua conexão do zero e estabeleça uma nova rota com seu ISP. Também recomendamos reiniciar o Xbox Series X / S e qualquer dispositivo eletrônico afetado no processo para garantir que você tenha um novo começo completamente.

Certifique-se de que sua conexão não esteja obstruída

Qualquer pessoa que more com um colega de casa ou família saberá que alguém tentando transmitir um filme em resolução 4K de repente fará com que você perca toda a sua largura de banda. Os roteadores são projetados para priorizar tentativas de download mais urgentes e isso pode prejudicar gravemente as velocidades de download no Xbox Series X/S.

Você pode começar perguntando a qualquer pessoa que você suspeita que usa muita largura de banda. Se seus problemas forem resolvidos quando eles pararem de fazer o que estão fazendo, significa que outro usuário estava obstruindo sua largura de banda. Como pedir que parem não será o ideal sempre que fizerem coisas semelhantes, você pode tentar limitar a largura de banda disponível ou expulsá-los do roteador.

Este processo será diferente para cada marca de roteador. Seu manual deve ter uma seção explicando isso. Você precisará localizar o dispositivo na interface do usuário do roteador e configurar um limite de largura de banda para a conexão. Isso impedirá que seu roteador dedique todos os seus recursos a eles, permitindo que você mantenha a maior parte da largura de banda.

Os que obstruem a largura de banda nem sempre são pessoas, podem ser aplicativos em segundo plano. Verifique se há algum aplicativo que esteja tentando executar em seu telefone ou verifique algo em segundo plano, pois fazer isso continuamente pode prejudicar sua conexão.

Se você não sabe o que está fazendo isso, basta desligar o Wi-Fi em todos os dispositivos em sua casa, exceto no Xbox. Isso garantirá que seu console terá toda a largura de banda para si.

Certifique-se de que você não tenha nenhum outro download no Xbox e até reinicie o Xbox Series X / S para ter certeza de que não há um erro inesperado que esteja impedindo sua velocidade.

Mantenha seu Xbox Series X / S atualizado

Cada atualização do Xbox traz atualizações de estabilidade para o seu sistema, e arquivos de sistema desatualizados podem ser a razão por trás de suas velocidades de download sem brilho.

Pressione o botão Xbox para abrir o menu do guia.

Acesse as configurações por meio do menu Perfil e sistema.

Vá para Configurações e clique em Atualizações.

Você poderá clicar em Atualizar, se houver um disponível, mas não terá problemas.

Considere atualizar seu plano e entrar em contato com seu ISP

Se você não tiver uma conexão rápida para começar, nenhum dos métodos acima será capaz de aumentar a velocidade de download. Atualizar seu plano sempre será a melhor maneira de melhorar a Internet, mas nem sempre é o caso.

Antes de puxar o gatilho para uma atualização, recomendamos fortemente que pergunte ao seu ISP se a sua infraestrutura e roteador seriam capazes de suportar o seu plano de atualização. Se a resposta for não, atualizar seu plano não ajudará em seu caso.

No entanto, isso pode exigir que você tome as medidas necessárias para melhorar a infraestrutura de Internet de sua casa. A maioria dos ISPs fará isso de graça se solicitar, mas você também pode chamar um profissional. Cabos melhores para levar a Internet para sua casa significarão que você terá uma conexão de qualidade superior fluindo por sua casa.

Em qualquer caso, se seu roteador não suporta seu novo tipo de conexão, você pode pedir ao seu ISP para atribuir-lhe um novo ou fazer compras online para encontrar o melhor para suas necessidades.

Em casos esporádicos, você pode experimentar velocidades de download lentas devido a servidores inundados. Tentar baixar um jogo durante o dia de lançamento é o melhor exemplo disso, e suas velocidades devem voltar ao normal quando os servidores de download recuperarem o fôlego.

Não há nada que você possa fazer para corrigir um problema relacionado ao servidor, mas reiniciar o roteador e o Xbox ainda pode ajudá-lo um pouco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de novembro.