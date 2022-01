AMD lança novo processador Ryzen 6000 mobile

A AMD recentemente teve seu evento de apresentação, muito antecipado, na CES 2022 e anunciou o novo processador Ryzen 6000 mobile. É o primeiro processador móvel da AMD a usar a nova arquitetura Zen3+ e gráficos RDNA 2 e espera-se que ofereça uma grande melhoria de desempenho e eficiência em relação ao CPU 5000 original.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Conectividade

Este novo processador foi projetado para ser à prova de futuro e é compatível com os padrões de memória mais recentes, como PCIe 4.0, RAM DDR5 e USB 4.0. A velocidade é tudo quando se trata de jogos e o Ryzen 6000 é capaz de velocidades Wi-Fi 6E. O Ryzen 6000 também é compatível com HDMI 2.1 e está pronto para DisplayPort 2.0 quando for lançado.

Imagem via AMD

Desempenho da CPU

Alcançando até 5,0 GHz, o Ryzen 6000 é o processador Ryzen mais rápido da AMD. É 1,3 vezes mais rápido do que a antiga série 5000. A arquitetura gráfica RDNA 2 integrada suporta ray tracing e espera-se que dobre o desempenho do processador de última geração.

Imagem via AMD

Os jogadores e criadores de conteúdo também sentirão os benefícios do Ryzen 6000 porque ele dobra o desempenho da série 5000 em certas áreas.

Imagem via AMD

Desempenho gráfico

A arquitetura gráfica RDNA 2 da AMD é encontrada nos atuais consoles PlayStation 5 e Xbox Series X e é um dos principais recursos das novas CPUs Ryzen 6000. Essa arquitetura torna o Ryzen 6000 o primeiro APU a oferecer ray tracing e tem um efeito profundo no desempenho dos jogos.

Imagem via AMD

Ao comparar o Ryzen 6800U com o 5800U da geração anterior, a AMD registrou quase o dobro do desempenho para jogos como Overwatch e CS:GO com resolução de 1080p. Embora possa não ser surpreendente considerando a idade desses jogos, o 6800U também conseguiu um feito semelhante com títulos mais recentes como Cyberpunk 2077 e Battlefield V (em configurações baixas).

Os compradores podem esperar melhor desempenho em jogos mais exigentes graças ao software Fidelity FX Super Resolution (FSR) da AMD. O software aprimora os gráficos em tempo real e aumenta as taxas de quadros em alguns jogos. FarCry 6 atingiu 59 FPS e Call of Duty: Vanguard atingiu 114 FPS a 1080p quando a AMD os testou no 6800U com FSR ligado.

Vida da bateria

A vida útil da bateria é a ruína dos usuários de laptop, especialmente se estiverem jogando ou transmitindo em movimento. A nova tecnologia e o design de 6 nm do Ryzen 6000 resolvem esse problema e fornecem até 40% menos consumo de energia durante streaming de vídeo, 30% menos energia para videoconferência e cerca de 15% menos para navegação na web. A AMD também afirma que pode chegar a até 24 horas de duração da bateria quando os recursos de gerenciamento de energia são ativados, mas ainda precisa ser verificada independentemente como as outras estatísticas.

Imagem via AMD

Microsoft Pluton

O processador de segurança Microsoft Pluton fará sua estreia em notebook na plataforma Ryzen 6000. Pluton é um novo recurso de segurança embutido que protege as identidades dos usuários, chaves de criptografia e outras informações pessoais de cair em mãos erradas. É baseado em hardware e o chip se integrará às novas CPUs AMD, Intel e Qualcomm que executam sistemas operacionais Microsoft.

Modelos

13 CPUs Ryzen 6000 estarão disponíveis no lançamento, divididas em Série H e Série U. A série H tem oito modelos na linha e é para jogadores e criadores. Ele começa com o Ryzen 5 6600HS básico com seis núcleos e 12 threads e uma base de 3,3 GHz com um aumento de 4,5 GHz. No topo da linha está o Ryzen 9 6980HX com oito núcleos e 16 threads. Em 3,3 GHz, a base é a mesma do 6600HS, mas o aumento vai até 5,0 GHz.

A série U da AMD é para laptops finos e tem apenas duas opções de Ryzen 6000. O Ryzen 5 6600U tem seis núcleos e 12 threads com uma base de 2,7 GHz e velocidade de reforço de 4,5 GHz. Seu irmão mais poderoso, o Ryzen 7 6800U, tem oito núcleos e 16 threads com uma velocidade de clock base de 2,9 GHz e uma velocidade de clock de aumento de 4,7 GHz.

Imagem via AMD

Disponibilidade

Espera-se que as CPUs Ryzen 6000 sejam lançadas em fevereiro de 2022 e estarão disponíveis na maioria dos fornecedores de hardware de renome. Alguns laptops com essas novas CPUs incluem o ROG Zephyrus G14, o Razer Blade 14 e o Lenovo Legion 5 Pro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Saeed Wazir no Dot Esports no dia 06 de janeiro.