Segunda etapa da Liga Brasileira de Free Fire cancelada devido à situação do coronavírus

A segunda etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) foi cancelada hoje devido à pandemia do COVID-19. A etapa começaria em maio para as séries A, B e C.

A Série A não foi afetada pela pandemia na primeira etapa da temporada, e terminou em 15 de abril com a Team Liquid vitoriosa. As séries B e C estão acontecendo online. A Garena recomenda fortemente que os jogadores não saiam de suas casas para se reunir.

De acordo com a Garena, a ideia é trazer a competição de volta no segundo semestre de 2020, quando aconteceria a terceira etapa. A Garena também lembrou a comunidade brasileira de Free Fire de que usaria esse tempo para desenvolver novas competições online para jogadores solo e esquadrões, além de modos diferentes. Fiquem de olho nas páginas de Free Fire Brasil no Facebook e no Twitter para acompanhar as atualizações.

Muitos outros eventos e campeonatos de Free Fire no mundo inteiro foram adiados ou cancelados. O mais importante de todos, a Free Fire Champions Cup, deveria acontecer em 19 de abril em Jacarta, Indonésia. A copa foi adiada em 6 de março e não há mais informações sobre isso.

O cancelamento da Liga Brasileira de Free Fire é necessária, porque já temos mais de 40.000 casos confirmados do coronavírus e quase 3.000 mortes confirmadas, e o momento esperado para o pico da doença no país ainda não chegou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 23 de abril.