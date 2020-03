Os 5 melhores personagens de Free Fire

Free Fire tem mais de 20 personagens que podem ser desbloqueados pelos jogadores.

O battle royale da Garena vem com dois personagens iniciais, Adam e Eve, mas eles não têm habilidades especiais como os outros. Jogando solo, é importante saber as habilidades para escolher o personagem que se encaixa melhor no seu estilo de jogo.

Relacionado: Melhores armas de Free Fire e onde habitam

Mas alguns personagens têm habilidades tão fortes que quase todo jogador vai se dar bem. Conheça os melhores personagens de Free Fire:

Kelly

Adicionada ao jogo no início de 2018, Kelly é uma das melhores personagens para combate próximo, por causa de sua habilidade Corrida. Nos níveis 1-4 e 6-8, a personagem ganha 1% de velocidade de corrida. Com a habilidade de Kelly, você pode fugir, correr atrás do inimigo ou escapar mais facilmente para uma região mais segura. Já que a habilidade da personagem é útil em qualquer situação, Kelly também é uma boa escolha para qualquer estilo de jogo.

Paloma

Paloma é uma negociante de armas com a habilidade de transportar munição de AR sem ocupar espaço na mochila, resolvendo um dos maiores problemas que os jogadores enfrentam. Com Paloma, você pode transportar 30 munições de AR adicionais sem ocupar espaço a cada nível, chegando a 180 no nível 8. A personagem, adicionada ao battle royale em agosto de 2019, garante mais espaço para o jogador armazenar granadas, kits de primeiros socorros e outros itens.

Andrew

Andrew tem a habilidade única Especialista de Armadura, que diminui a perda da durabilidade de colete. A habilidade é útil quando está difícil encontrar um bom colete, e transforma Andrew em um bom tanque ao aumentar sua chance de sobreviver a um combate. A perda de durabilidade de colete é reduzida em 2% por nível, mas pode ser sentida no nível 3 ou 4.

Moco

Com a habilidade Olho Hacker, Moco é a hacker do battle royale. A habilidade permite que ela marque os inimigos nos quais atirou, mostrando sua posição para o esquadrão. A princípio, a marca fica ativa por dois segundos, aumentando 0,5 segundo a cada nível. No jogo desde o início de 2019, Moco é útil ao jogar em duplas ou esquadrões.

Laura

A agente secreta Laura foi lançada no jogo em 8 de maio de 2019. Sua habilidade especial, Tiro Certeiro, aumenta a precisão dos tiros ao mirar. Quando o jogador desbloquear o nível 1, a precisão aumenta em 10%. Depois disso, serão adicionados 4% por nível. A habilidade faz de Laura uma atiradora incrível com armas commo FAMAS e AK.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 27 de março.