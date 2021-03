Fluxo vence a primeira temporada da Liga Brasileira de Free Fire 2021

A Fluxo sagrou-se campeã da primeira temporada da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021 hoje após vencer a grande final com 103 pontos. A fase final reuniu as 12 melhores equipes da primeira divisão, em que cada uma ganhou pontos bônus com base no seu desempenho durante a fase de grupos.

Esta é a primeira vez da Fluxo competindo na primeira divisão da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). Nobru é a estrela do time e foi coroado campeão e MVP do Free Fire World Series 2019, quando jogou pelo Corinthians. Junto com o streamer e o criador de conteúdo de Free Fire Cerol, eles começaram a Fluxo em janeiro e já são campeões nacionais.

A Fluxo venceu a LBFF 2021 por critério de desempate, já que o elenco encerrou a final empatada com o Corinthians. A Fluxo ganhou apenas um BOOYAH! nas nove partidas do dia, enquanto o Corinthians venceu três. O SS-Esports, campeão da terceira temporada da LBFF 2020, venceu duas partidas, e o Cruzeiro e o Vivo Keyd venceram uma partida cada no dia da final.

Com a vitória, a Fluxo levou para casa US$ 18.600 do total de prêmios de US$ 132.000.

Ainda não há confirmação se as duas melhores equipes da primeira temporada da LBFF 2021 estão classificadas para o Free Fire World Series (FFWS) 2021 Singapura, anunciada esta semana. A competição internacional reunirá equipes de todas as 14 regiões de Free Fire e está prevista para acontecer em maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 20 de março.