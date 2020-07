DJ Alok vai participar de campeonato de streamers de Free Fire

O DJ Alok vai participar de um campeonato de streamers de Free Fire como líder de esquadrão. A Garena anunciou a novidade na segunda-feira. A segunda edição da “Treta dos Streamers” vai acontecer online em 28 de julho e será transmitida na plataforma de streaming da Garena, Booyah!, a partir das 18h.

Oito times comandados por streamers vão competir no modo Contra Squad pela premiação de 16.000 diamantes. Os líderes de esquadrões escolhem seus aliados entre a comunidade brasileira de Free Fire através de streams que acontecem de 20 a 24 de julho. Além de Alok, streamers que também lideram times são Nanda, Marcão, 1Biel, FoxFire, Kazumi, Dutrana eThagall.

Alok é um ícone da comunidade de Free Fire desde o ano passado. Ele até virou personagem no battle royale em novembro de 2019. Depois do anúncio de que estaria no jogo, Alok se apresentou ao vivo na final da Free Fire World Series com a música original “Vale Vale”.

Além de ser um dos 15 maiores DJs in the world, Alok agora também é streamer. Ele transmite ao vivo toda quinta-feira e todo sábado às 20h BRT na plataforma Booyah!, da Garena.

Os campeonatos online foram a forma que a Garena encontrou de interagir com a comunidade de Free Fire durante a pandemia de COVID-19, que já fez com que grandes campeonatos mundiais de battle royale em 2020 fossem cancelados, como a Free Fire Champions Cup. A Garena tem trabalhado para organizar diversas competições online, profissionais e casuais, desde março, especialmente no Brasil, que tem uma das maiores comunidades de Free Fire do mundo.

A Garena também está organizando um torneio latino-americano de Free Fire em agosto. Os 12 melhores times das ligas brasileira e latino-americana vão participar do “Gigantes Free Fire”, que também foi anunciado nesta semana.

