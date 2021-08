Como assistir à Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 6

A sexta edição da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) começa no dia 28 de agosto. Com uma premiação de aproximadamente US$ 142.000, a competição reunirá as 18 equipes da primeira divisão em três grupos. A grande final acontecerá em etapa especial com as 12 melhores equipes da competição no dia 30 de outubro.

Formato

As primeiras seis semanas do torneio acontecerão todos os sábados e domingos a partir das 13h. As últimas três rodadas também terão jogos às segundas-feiras, às 19h.

As 12 equipes que se classificam para as finais receberão pontos de acordo com sua posição no placar da fase de entrada.

O LBFF 6 também é a estreia do FF Squad, um novo jogo fantasy da Série A da Liga Brasileira de Free Fire.

Stream

O LBFF 6 será transmitido ao vivo às 13h no fim de semana e às 19h às segundas-feiras no canal oficial do Free Fire Brasil no YouTube, Facebook e BOOYAH!, A plataforma de streaming da Garena.

Times

Três novas equipes estrearão na LBFF nesta temporada: BONDE, TSM FTX e XISDE.

Grupo A

BONDE

Vivo Keyd

Corinthians FF

Team Coda Solid

Nitroxx Top 10

TSM FTX

Grupo B

AMAZONCRIPZ

Fluxo

Los Grandes

Netshoes Miners

SS E-Sports

XISDE

Grupo C

B4

FURIA

LOUD

Real E-Sports

TROPA

Você pode conferir a programação completa do torneio no site oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 25 de agosto.