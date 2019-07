O que sabemos sobre a temporada 10 de Fortnite

A temporada 10 de Fortnite: Battle Royale está se aproximando. Começa em 1º de agosto com a certeza de que os jogadores terão um novo Passe de Batalha, com novos cosméticos exclusivos e desafios semanais, novas áreas no mapa e novas funcionalidades, como sempre.

Apesar de a Epic Games não estar falando sobre o que vai adicionar a Fortnite quando começar a próxima temporada, os mineradores de dados encontraram muitas informações escondidas na atualização v9.40 da temporada 9, que parece ser a última grane atualização da temporada. Nenhum dos dados encontrados é uma confirmação, e uma parte deles está aberta a diferentes interpretações.

Mas, já que muitos dos vazamentos são óbvios e vêm de mineradores de dados conhecidos e confiáveis, acreditamos que sejam reais e serão confirmados quando a temporada 10 começar. Compilamos alguns desses aqui. Eis o que sabemos até o momento sobre a temporada 10 de Fortnite.

Consequências da luta entre o Robô e o Monstro

Os jogadores de Fortnite viram o monstro do Pico Polar se aproximar e nadar em volta da ilha. Enquanto isso, um drone construía um robô gigante na Usina Urbana, e agora ele está pronto. As duas criaturas, e a imagem revelada do Fortbyte que mostra uma luta entre os dois, quase confirma que a temporada 9 termina em combate.

Espera-se que essa luta leve a grandes mudanças no mapa para a temporada 10. Deve ser parecido com quando a erupção vulcânica destruiu as Torres Tortas e a Via do Varejo na temporada 8, fazendo surgir na temporada 9 das Torres Neo e o Super Shopping.

Vai durar 10 semanas

Os mineradores de dados descobriram que a próxima temporada vai ser mais curta que a 9. Algumas strings (cadeias de caracteres em códigos do jogo) mencionam que o Passe de Batalha da temporada 10 vai do dia do lançamento, 1º de agosto, até 10 de outubro. Isso significa 10 semanas, que é a duração normal das temporadas de Fortnite.

Novo item cosmético, Charms (“Amuletos”)

O minerador de dados HYPEX encontrou nos arquivos de jogo referências ao que parece ser uma nova categoria de itens cosméticos da temporada 10: Charms (em tradução livre, vamos chamar de “Amuletos”). Não há, porém, imagens nem descrições.

Se eles funcionarem como em outros jogos que têm amuletos, como Rainbow Six: Siege, são pequenos distintivos que podem ser adicionados às armas.

Passe de Batalha de presente

Uma string chamada “BattlePassGift” foi adicionada aos arquivos de jogo de Fortnite na atualização v9.40, o que pode significar que os jogadores terão a opção de comprar um Passe de Batalha da temporada 10 e enviar aos amigos. Hoje, os jogadores só podem dar itens cosméticos da Loja de Itens de presente uns aos outros, e também é impossível dar cosméticos de ofertas da Loja e recompensas de eventos.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 18 de julho.