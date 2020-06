Evento O Dispositivo de Fortnite transformou a tempestade em água | Dot Esports Brasil

Midas, da Agência, usou O Dispositivo e a tempestade de Fortnite mudou.

No evento de fim de temporada de hoje, O Dispositivo, barras de metal gigantes se ergueram da água em torno da Agência, que explodiu de repente. Depois, o dispositivo gigante emergiu do meio da construção.

Um orbe enorme então passou a flutuar acima da Agência, fazendo com que os jogadores levitassem. O orbe se conectava às barras de metal da água e afastava a tempestade, protegendo a construção de receber mais dano.

Então, começou uma animação que colocava os jogadores em primeira pessoa dentro de um escritório. Depois de serem transportados de volta para o jogo, encontraram a tempestade parecendo mais forte e próxima que nunca.

Parecia que a luta tinha acabado, mas os jogadores foram transportados para o escritório e de volta mais uma vez, descobrindo que a Agência estava rodeada de água.

O efeito duradouro do uso do dispositivo é que a tempestade agora parece ser feita de água. Ao entrar na tempestade, você pode nadar nela, mas recebe dano por segundo até chegar em terra firme.

O evento deixou muito no ar, mas agora a tempestade mudou e o jogo está debaixo d’água. As cenas do escritório serão dissecadas nos próximos dias, mas uma coisa é certa: a nova temporada chega em 17 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de junho.