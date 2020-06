Quando começa a Temporada 3 do Capítulo 2 de Fortnite? | Dot Esports Brasil

Fortnite está perto de encerrar outra temporada. Embora a temporada devesse terminar no início de maio, os recentes eventos globais prolongaram a segunda temporada do capítulo dois por mais um mês.

A Epic ainda não se pronunciou sobre o tema da nova temporada. Embora a desenvolvedora tenha a gentileza de apresentar novos desafios, como o Dominação Local e Invada a Agência, quaisquer detalhes em potencial sobre a próxima temporada vieram de mineradores de dados experientes.

Houve sinais dentro do jogo e nos papéis de parede, mas tem sido difícil identificar o tema da temporada. Os fãs especulam sobre uma possível enchente já que havia sinais em torno do mapa atual, com certos prédios sendo segurados pela No Sweat Insurance.

Todos os edifícios do jogo sem seguro podem ficar submersos. Um veículo de tubarão montável pode ser introduzido para facilitar a rotação dos jogadores nas partes inundadas do mapa, se essas teorias se concretizarem.

A causa dessa inundação é provavelmente o dispositivo do Dia do Juízo Final que está sendo construído pelo Engineer, cuja foto pode ser vista no pequeno clipe de introdução da Midas. O cronômetro no menu principal também aponta para a data em que o dispositivo está planejado para explodir, o que definirá a passagem para a Terceira Temporada do Capítulo Dois.

Quando começara a terceira temporada do capítulo dois, de Fortnite?

A nova temporada havia sido adiada para terminar no início de junho. A Epic adiou a data mais uma vez para mostrar seu apoio aos protestos em todo o mundo exigindo igualdade após o assassinato de George Floyd pela polícia em 25 de maio.

A partir de agora, o evento O Dispositivo está programado para ocorrer em 15 de junho. A Terceira Temporada do Capítulo Dois está prevista para chegar aos servidores em 17 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 05 de junho.