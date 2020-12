Todas as missões de Call of Duty: Black Ops Cold War

Os títulos do Call of Duty são populares há muito tempo devido aos robustos modos de jogo multijogador. Com a entrada da série no gênero Battle Royale, no entanto, parecia que os laços com o modo de campanha estavam ficando mais fracos.

Considerando que Black Ops 4 não tinha o modo de campanha tradicional, os fãs estavam curiosos para ver a opinião do Black Ops Cold War sobre o assunto, e certamente tiveram uma resposta. Black Ops Cold War apresenta um modo de história empolgante em que você trabalhará incansavelmente para impedir os soldados soviéticos de cumprirem suas missões. Todos os caminhos o levarão a Perseu, o principal antagonista a ser enfrentado.

Nomes familiares como Mason, Woods e Hudson irão acompanhá-lo em sua jornada, e você jogará um total de 16 missões para completar o modo campanha. Suas decisões serão importantes, pois afetarão o final que você terá, tornando esta uma das campanhas mais intrigantes da série CoD.

Aqui estão todas as missões pelas quais você jogará conforme avança mais no modo de história do Black Ops Cold War.

Sem Escapatória

Sem Escapatória é a primeira missão da campanha de Black Ops Cold War. Seu objetivo será eliminar Qasim Javadi e Arash Kavidar. Você se juntará a Woods e Adler para emboscar o grupo em que os dois suspeitos estão.

Se você está procurando completar as missões secundárias também, há uma evidência que você deseja coletar durante o Sem Escapatória. Depois de colocar as mãos em Javadi no final da missão, certifique-se de integrá-lo sem machucá-lo, pois você precisará que ele forneça o nome da pessoa que encontrará Arash Kavidar.

Abrigo E9 da CIA

Você será apresentado formalmente à equipe durante a missão Abrigo E9 da CIA e terá permissão para decidir sobre a história de seu personagem. Embora você possa se divertir com o nome do seu personagem, local de nascimento e assim por diante, o Perfil Psicológico que você escolherá concederá a você bônus específicos ao longo do jogo.

Aqui estão todos os perfis psicológicos que você pode escolher e seus bônus.

Paranoico : Aumenta a velocidade de mira em 100%

: Aumenta a velocidade de mira em 100% Tendências Violentas : Aumenta o dano de projéteis em 25%

: Aumenta o dano de projéteis em 25% Lobo Solitário : Triplica a duração do impulso inicial de corrida

: Triplica a duração do impulso inicial de corrida Profissional : Velocidade de movimento máxima ao mirar

: Velocidade de movimento máxima ao mirar Sem Medo : Reduz o dano sofrido de explosivos em 50%.

: Reduz o dano sofrido de explosivos em 50%. Fiél : Aumenta a capacidade de munição em 1 pente

: Aumenta a capacidade de munição em 1 pente Atormentado : Aumenta a capacidade de equipamentos letais e táticos em 2

: Aumenta a capacidade de equipamentos letais e táticos em 2 Comportamento Agressivo : Aumenta a velocidade de recarregamento em 50%

: Aumenta a velocidade de recarregamento em 50% Sobrevivente : Aumenta a saúde em 25%

: Aumenta a saúde em 25% Calma Sob Pressão : Reduz o recuo de dor em 90%

: Reduz o recuo de dor em 90% Metódico : Reduz o coice da arma em 25%

: Reduz o coice da arma em 25% Implacável : Aumenta a cadência de tiro em 25%

: Aumenta a cadência de tiro em 25% Confiável : Sofre 30% menos dano quando não está se movendo

: Sofre 30% menos dano quando não está se movendo Impaciente: Maior precisão do tiro livre quando em movimento

Fracture Jaw

Durante a missão Fracture Jaw, você terá a tarefa de defender a Base de Operações de Artilharia Ripcord. Esta é uma missão relativamente simples, e se você destruir todas as equipes de morteiros e veículos inimigos durante sua defesa épica, você será recompensado com uma conquista.

Abrigo: Briefing Berlim Oriental

O Briefing de Berlim Oriental é uma missão de transição onde você poderá dar uma outra olhada no quadro de evidências. Missões secundárias, Operação Red Circus e Operação Chaos, serão desbloqueadas neste momento, mas recomendamos deixá-las para mais tarde, pois ainda haverá um punhado de peças de evidência que você precisará coletar durante a campanha.

Na Sombra do Muro

Screengrab via Activision

Você se encontrará com uma informante chamada Greta Keller em um bar durante a missão Na Sombra do Muro. Esta é uma das missões mais exclusivas do jogo, pois há duas peças de evidência que você precisa coletar se quiser completar as missões secundárias.

A primeira será vinculado a um objetivo opcional dentro da missão que requer que você encontre Richter, um informante capturado. Conforme você desce para o porão para encontrar Richter, procure por um rolo de áudio em uma mesa que estará localizada perto de Richter.

A segunda evidência estará na casa de Kraus. Certifique-se de não pegar sua pasta antes de coletar as evidências dentro de seu quarto no andar de cima, pois isso fará com que você progrida na missão.

Luz Vermelha, Luz Verde

Durante a missão Luz Vermelha, Luz Verde, você embarcará em uma aventura noturna ao lado de Woods. Há uma conquista e evidências escondidas nesta missão, e ambas exigem que você tire fotos de seis inteligências.

Tirar uma foto de três delas será o suficiente para coletar as evidências, enquanto você precisará concluir todas para ganhar a conquista.

Ecos da Guerra Fria

Ecos da Guerra Fria é uma das missões mais longas do jogo, e você estará mais uma vez seguindo Woods, mas com rifles de precisão silenciados em suas mãos.

Há outra evidência que você poderá coletar durante esta missão, que estará dentro do centro de comando. Conforme você se aproxima do centro de comando, você iniciará a reprodução de uma gravação de áudio. Mova-se em sua direção para pegá-la e você poderá usá-la durante a missão paralela Operação Red Circus.

Abrigo: Briefing Lubianca

A Briefing Lubianca é uma missão de transição onde você terá um bate-papo com Adler e Hudson. Você será capaz de vagar livremente dentro do esconderijo e selecionar a próxima missão através do quadro de evidências.

Medidas Desesperadas

Durante a missão Medidas Desesperadas, você assumirá o controle de Dimitri Belikov, um agente que trabalha para a CIA como agente infiltrado na KGB. Você terá que continuar com suas tarefas diárias e adquirir a Chave do Bunker já que Adler a solicitou.

Haverá também um relógio de pulso com uma lista suspensa dentro dele ao redor do prédio. Este relógio servirá como evidência mais tarde no jogo e você pode encontrá-lo dentro de uma das salas de Registros, Guerra e Servidor.

Abrigo: Briefing de Cuba

Briefing de Cuba é outra missão de transição onde você terá uma breve conversa com seus companheiros de equipe. Você poderá se mover pelo esconderijo e depois escolher a próxima missão que gostaria de jogar.

Fim da linha

Screengrab via Activision

Fim da Linha é a primeira missão do final do Black Ops Cold War. Recomendamos completar a Operação Chaos e Red Circus, as duas missões secundárias, para uma melhor experiência enquanto o enredo continua.

Você se juntará a Park e Lazar durante esta missão, onde você precisará localizar um dispositivo nuclear.

Interrogatório

Você pode não se lembrar, mas conheceu Perseu pessoalmente em algum momento da história. Adler e Sims tentarão hackear sua memória para fazer você se lembrar durante a missão de interrogatório.

Conforme uma substância desconhecida é injetada em você, você avançará para a próxima missão, onde estará revivendo algumas de suas memórias.

Do Outro Lado

Você acordará no meio de um tiroteio durante a missão Do Outro Lado e terá a opção de escolher o que Adler lhe disser para fazer. Você pode obter alguns finais durante esta missão, dependendo se você ouve Adler ou não.

Obter todos os finais permitirá que você desbloqueie a conquista Viagem Mental.

Crise de identidade

Você finalmente acordará de seus sonhos nebulosos e imediatamente será questionado sobre o que Perseu lhe disse em suas memórias. Suas respostas durante esta missão decidirão qual final você verá.

Ao Pó Retornarás

Se você escolheu mentir para Adler e ficar do lado de Perseus, você jogará Ao Pó Retornarás terminando onde será acusado de mentir para o time. O resto da missão será executado com base nas decisões que você fez ao longo do jogo.

A Contagem Regressiva

Ficar do lado dos EUA resultará em jogar a missão A Contagem Regressiva. Você e sua equipe irão lutar contra Perseus durante esta missão.

Missões Secundárias

Há um total de duas missões secundárias em Black Ops Cold War, e você deve completá-las idealmente antes da missão Fim da Linha.

Você pode verificar os seguintes guias sobre como completar as duas missões secundárias, Operação Caos e Operação Red Circus, que farão o final do jogo ainda mais emocionante do que já é.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de novembro.