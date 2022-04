Quando começa a terceira temporada de Call of Duty: Warzone Pacific?

Nos últimos anos, a cada dois meses, como um relógio, uma nova temporada de Call of Duty chega aos servidores e adiciona coisas novas para os jogadores de Warzone aproveitarem.

O relógio de dois meses da segunda temporada está quase acabando, com a terceira temporada para Vanguard e Warzone a caminho, e agora sabemos exatamente quando os jogadores podem esperar baixar uma grande atualização, entrar online e fritar com seus amigos com novos conteúdos.

Task Force Harpy have discovered treasure troves of classified arms. The truth will soon be unearthed. pic.twitter.com/1efe4Hm7JF — Call of Duty (@CallofDuty) April 13, 2022

Em 13 de abril, o Twitter de Call of Duty revelou um teaser para a terceira temporada, apresentando uma nova cena cinematográfica estrelando a Força-Tarefa Harpy. A força-tarefa apresenta vários novos operadores que os jogadores poderão desbloquear como parte da próxima temporada.

O teaser também apresentou os operadores usando novas armas que provavelmente serão desbloqueadas com o novo conteúdo. E então há o som tocando no rádio no final que parece estar revelando um evento em colaboração com Godzilla.

O hype é real, então felizmente o tweet também revelou que a terceira temporada, chamada Classified Arms, começará em 27 de abril. Isso significa que a segunda temporada provavelmente terminará no dia anterior, em 26 de abril, ou no máximo, nas primeiras horas da manhã de 27 de abril.

A espera mais longa do que o normal para a nova temporada está quase no fim e os fãs de Call of Duty provavelmente estão ansiosos por algumas novas armas para usar na Caldera enquanto potencialmente lutam sob os pés de Godzilla.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de abril.