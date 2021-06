O evento de Coleção Gênesis de Apex Legends já chegou

Jogadores de Apex Legends, preparem-se para voltar a um tempo mais simples.

O evento de Coleção Gênesis do Battle Royale está agora ativo, ostentando o retorno de Cidade Caveira, novos cosméticos, uma herança para Revenant e uma série de mudanças de balanceamento. O Gênesis acontecerá a partir de hoje até 13 de julho.

O tema do evento se concentra nas origens, apresentando novos visuais de lenda que se relacionam com as vidas passadas dos personagens. Crypto, por exemplo, mostrará sua verdadeira identidade como Tae Joon Park, enquanto Bangalore vestirá seu traje de soldado de seu tempo como IMC Grunt. E Revenant finalmente consegue uma herança na forma de uma enorme foice que com certeza será uma das favoritas dos fãs.

Mantendo o conceito de retroceder, Desfiladeiro do Rei da temporada zero de Confins do Mundo da terceira temporada farão um retorno em uma Tomada de Mapas Legado por tempo limitado. Eles estarão disponíveis na fila Trios e Duos normais. E Cidade Caveira também vai estrear como um mapa de Arenas, trazendo um dos pontos de pouso mais populares do Battle Royale no tiroteio três contra três.

Time to take it back to where it all began. ⏪



The Genesis Collection Event is now live through July 13. pic.twitter.com/eJfmiNfjhn — Apex Legends (@PlayApex) June 29, 2021

Quanto às mudanças de balanceamento, os jogadores podem esperar enfraquecimentos para Bloodhound, Lifeline e Octane em vários graus. O tempo de revelação da varredura de Bloodhound está diminuindo, enquanto a duração da Fera da Caça também está diminuindo. O tempo de recarga do Suporte de Salto do Octane está aumentando em 30 segundos e a caixa de colisão de Lifeline deve ficar um pouco maior. Quanto ao simulacro assassino, Revenant, sua caixa de seleção está sendo reduzida e sua altura de escalada está aumentando significativamente. Mas a duração do Silêncio e o tempo de proteção do Totem da Morte diminuirão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de junho.