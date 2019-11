Minerador de dados vaza possível novo personagem de Apex Legends, Conduit

O renomado minerador de dados de Apex Legends That1MiningGuy descobriu inúmeras informações nos arquivos do battle royale. A atualização mais recente trouxe um monte delas, incluindo uma lenda ainda não lançada.

That1MiningGuy revelou Conduit em um vídeo de ontem, explicando as habilidades do personagem. As habilidades parecem da “Evolving Armor”, armadura que foi vazada e será lançada em breve e que fica mais forte a cada abate. Conduit será capaz de conceder armadura extra a aliados e reduzir a armadura de inimigos desavisados.

Apex Legends – Fully Explained – Conduit Today we talk about the possible upcoming legend Conduit. Enjoy!!

Veja quais podem ser as habilidades da nova lenda:

Passiva: Capacitância

Conduit tem 50 de vida base e 50 de escudo em vez de 100 de vida. Seu escudo se regenera com o tempo.

“Acho que isso pode mudar as lutas e o tempo que os abates levam”, disse That1MiningGuy. “E a forma de prever o tempo dos abates lembra um pouco quando Fortificar foi incluído… Você meio que tinha vantagem com Caustic e Gibraltar pela primeira vez na vida, porque as pessoas subestimavam o tempo e isso dava uma chance de lutar.”

Habilidade tática: Arc Flash

Esta habilidade causa dano aos escudos de Conduit para conceder um escudo aos aliados.

“Acho que o escudo vai ser diferente do que você já tem, e vai abrir espaço para que você fique mais tempo na luta”, disse o minerador de dados.

Habilidade suprema: Curto-circuito

Conduit canaliza os escudos em um arco gigante que voa pelo campo de batalha, roubando escudos inimigos.

A suprema lembra o PEM do drone de Crypto, que causa dano em área a escudos inimigos, além de reduzir a velocidade deles e destruir armadilhas. Mas Conduit “roubar” escudos inimigos provavelmente indica que ele conseguiria repor sua armadura e ter mais a oferecer aos aliados.

Em 6 de novembro, o mesmo minerador de dados vazou Forge, outro personagem encontrado nos arquivos de jogo depois da última atualização. Forge seria um personagem que ataca de perto e entra na luta com os próprios punhos, assim como o Doomfist de Overwatch. Os dois personagens entram em uma lista de 14 lendas encontradas nos dados, que estariam em desenvolvimento.

A Respawn ainda não confirmou nenhuma dessas informações e, provavelmente, Conduit ainda está no início de seu processo de desenvolvimento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de novembro.