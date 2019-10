Jogador sobrevive no modo Vingança das Sombras de Apex Legends construindo ringue elétrico com Wattson

Um jogador de Apex Legends fez uma jogada incrível e inesperada.

O evento Luta ou Fuga de Apex trouxe o novo modo Vingança das Sombras, que ressuscita jogadores eliminados como mortos-vivos do Esquadrão das Sombras, cujo objetivo é eliminar as lendas restantes. E um fã de Apex criou um ringue de boxe elétrico para desafiar o Esquadrão das Sombras para combate ontem.

Melee Challenge Accepted. I give you the hedgehog! r/apexlegends: The developer supported, community-run subreddit dedicated to Apex Legends made by Respawn Entertainment.

Quando a horda de mortos-vivos tentou levar o jogador para seu time, encontrou uma surpresa. Ele tinha arranjado as cercas elétricas de Wattson em cima de uma das estruturas da versão noturna do Desfiladeiro do Rei. Todos os mortos-vivos ficaram chocados quando entraram no ringue e foram eliminados pelo combo do jogador.

O ringue aguentou o suficiente para a Nave de Evacuação chegar, garantindo a fuga do jogador e uma vitória merecida.

O modo Vingança das Sombras de Apex virou o jogo para as lendas que não costumam ter tanto sucesso no modo battle royale normal. Personagens defensivos, como Caustic e Wattson, se beneficiam das armadilhas que colocam, e podem ver o Esquadrão das Sombras cair, um após o outro.

O evento Luta ou Fuga termina em 5 de novembro, levando o modo Vingança das Sombras e todos os cosméticos temáticos de Halloween junto com ele.

Artigo publicado originalmente por Andreas Stavropoulos em inglês no Dot Esports no dia 21 de outubro.