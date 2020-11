Aqui estão as notas da atualização de Ascensão, da 7ª temporada de Apex Legends

A sétima temporada de Apex Legends está a apenas alguns dias de distância e a Respawn deu uma lista detalhada de todas as mudanças de hoje. As notas da atualização mostram uma série de ajustes de balanceamento em todo o tabuleiro, incluindo lendas, armas e alterações no novo mapa, Olympus.

A Respawn já mostrou tudo o que está por vir na sétima temporada: a nova lenda Horizon, uma nova arena chamada Olympus e o hovercar Trident, o primeiro veículo pilotável de Apex. A temporada também marcará a estreia do Battle Royale na Steam, com amuletos de armas para celebrar.

O que há de novo com as notas da atualização, no entanto, são os detalhes das mudanças de jogabilidade que estão a caminho, particularmente com armas e lendas.

Rotação do mapa

Com a nova temporada chega um novo mapa e a Respawn está diminuindo a rotação do mapa. Durante as primeiras duas semanas, os jogadores só poderão mergulhar no Olympus em jogos casuais e no modo Prévia de Olympus por tempo limitado.

Após o término desse período, no entanto, a rotação terá apenas duas arenas: Olympus e Confins do Mundo. Desfiladeiro do Rei estará fora da rotação normal, pelo menos nos próximos meses.

Ajustes de lendas

Uma série de lendas terá alterações na sétima temporada, do onipresente Pathfinder à raramente vista Loba.

A suprema de Bangalore será implantada mais rápido, em seis segundos em vez de oito. O estopim mais curto “encorajará os inimigos a deixar a zona um pouco mais rápido” e também pode aumentar a sinergia da habilidade com a suprema de Horizon. Um tempo de implantação mais rápido significa que usar os dois em conjunto torna-se mais confortável.

As armadilhas de Caustic também verão mudanças significativas. O efeito de visão turva do Gás Nox está fora, mas para compensar a perda, a Respawn está aumentando seus danos. Os tiques causam danos crescentes que variam de seis a 12 pontos de vida, em vez de quatro a 10.

Os jogadores de Mirage estão ganhando um novo brinquedo. Os chamarizes do trapaceiro agora têm 45 de saúde, mas não funcionam como escudo. Qualquer bala que atingir o holograma continuará a se mover normalmente até atingir outro objeto. Os chamarizes também piscarão temporariamente após serem baleados para ajudar a discernir entre o Mirage real e seus clones.

A taxa de cura de Octane dobrará para um de saúde por segundo, o que permite que se regenere muito mais rápido e seja mais agressivo, assim como Octane deveria ser.

As cercas de Wattson estão ganhando impulso e prontas para impedir qualquer coisa em seu caminho. O dano de sua tática aumentará de 10 para 15, o que torna suas cercas ainda mais mortais. Os jogadores vão querer verificar três vezes uma sala antes de invadir pela porta.

O Mercado Negro de Loba está passando por um upgrade. Os jogadores podem estocar toda a munição que quiserem sem queimar seu máximo, o que é perfeito para resolver as necessidades de saque de sua equipe.

As munições de Rampart funcionarão muito mais rápido. A nova atualização irá diminuir o tempo de giro para cima de Sheila para 1,25 segundos (abaixo de dois) e a cobertura amplificada será acionada após apenas três segundos em vez dos quatro anteriores. A Respawn não quer remover sua necessidade de configurar, mas quer tornar mais fácil fazer isso.

As mudanças do Pathfinder não se limitam ao seu kit. A Respawn atualizou sua caixa de colisão para torná-lo um pouco mais fácil de acertar, mas ele ainda é mais difícil de acertar do que outras lendas. Os desenvolvedores também mantiveram a passiva Discrição, que aumenta os danos recebidos.

Imagem via Respawn Entertainment

O Gancho do Pathfinder também vai passar por ajustes. A Respawn está empurrando uma variante intensa das mudanças recentes em sua tática. Seu tempo de recarga é limitado a 30 segundos, o que, levando em consideração as animações, significa que o tempo de inatividade não será maior que 35 segundos no total. A respawn dobrou a distância necessária para atingir o resfriamento máximo e permitirá que o Gancho seja considerado “concluído” mesmo se a lenda não estiver tocando o chão.

Mudanças de arma

A nova temporada está trazendo mudanças de equilíbrio importantes para algumas armas, também, incluindo a reintrodução do R-99 como item normal e a mudança do Prowler para a Cápsula de Suprimentos.

O Hemlok receberá um padrão de recuo diferente, que se aplica principalmente ao modo de explosão, e seu multiplicador de tiro na cabeça também cairá para 1,75 (39 de dano em vez de 44). O Havoc seguirá uma rota semelhante e obterá um padrão de recuo revisado.

O Sentinel terá um impulso significativo. Em vez de seu antigo efeito Disruptor, que causava dano extra contra escudos, carregar o rifle de atirador aumentará seu dano em toda a linha de 70 para 88. Também não é o único rifle de atirador que recebe mudanças. A taxa de tiro do Triple Take cairá ligeiramente quando a atualização chegar.

Os jogadores também encontrarão um novo encaixe chamado coldre de saque rápido, aplicável para o Wingman e RE-45. Ele diminui o tempo de troca de arma, propagação de disparo sem visada e animações de coldre. Os usuários do Wingman terão que escolher entre o novo encaixe e o Skullpiercer, o que aumenta o dano do headshot. O coldre de saque rápido substituirá o Selectfire após a mudança do Prowler para a Cápsula de Suprimentos.

Mudanças do jogo

Além das mudanças no equilíbrio das armas, a nova temporada ajustará os valores dos Armadura Evo e dos danos do anel. Os novos valores do Armadura Evo são:

Nível 0 -> 1: 100 de dano (de 50)

Nível 1 -> 2: 150 de dano (de 125)

Nível 2 -> 3: 300 de dano (de 250)

Nível 3 -> 4: 750 de dano (de 500)

O dano do anel ficará mais suave a partir do anel dois. Na segunda rodada, só vai cair três por cento da saúde máxima em vez de cinco, uma mudança que dá aos jogadores mais tempo para abrir uma seringa. Aqui estão os valores atualizados:

Anel 1: 2% por tique (mesmo)

Anel 2: 3% por tique (de 5%)

Anel 3: 5% por tique (de 10%)

Anel 4: 10% por tique (de 20%)

Anel 5: 10% por tique (de 20%)

Anel 6: 15% por tique (de 25%)

Anel 7: 15% por tique (de 25%)

A sétima temporada de Apex, Ascensão, começa em 4 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de novembro.