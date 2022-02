A 12ª temporada de Apex Legends, Rebeldia, foi lançada

A 12ª temporada de Apex Legends, Rebeldia, está oficialmente ativa.

Os jogadores podem finalmente mergulhar nos Jogos Apex como Mad Maggie, experimentar o modo Controle por tempo limitado e explorar uma Olympus sabotada na temporada 12. Além disso, a atualização Rebeldia está trazendo uma série de ajustes de balanceamento, mudanças nas armas do pacote de suprimentos e até mesmo descartando Confins do Mundo da rotação pelo resto da temporada.

Fora as adições sazonais, a Respawn Entertainment está trazendo algumas maneiras de comemorar o terceiro aniversário do jogo, que ocorreu em 4 de fevereiro.

Mad Maggie

Alguns se juntam aos Jogos Apex por dinheiro, fama ou apenas emoção. Mad Maggie, por outro lado, não tem escolha. Condenada a uma morte pública nos Jogos, Maggie é a vilã que Duardo Silva queria, mas ela não vai cair sem lutar.

As habilidades de Maggie a tornam proficiente em eliminar alvos. Sua Furadeira de Motim pode perfurar diferentes tipos de cobertura e superfícies, como o Domo de Proteção de Gibraltar ou as Cobertura Amplificada de Rampart. Os jogadores também podem usá-la agressivamente, pois ela recebe um aumento de velocidade com escopetas equipadas e pode até destacar brevemente os inimigos atingidos.

Pacote de suprimentos e encaixes, Crypto fortalecido, Caustic enfraquecido

A atualização da temporada 12 fez algumas mudanças importantes, trazendo uma nova arma ao pacote de suprimentos, adicionando encaixes à mistura e tornando duas armas disponíveis apenas em Replicadores. Caustic e Crypto também tiveram mudanças impactantes.

O Volt mudou-se para o pacote de suprimentos, ocupando o lugar do Alternator e devolvendo a SMT leve ao espólio no chão. Essa é a única mudança nesse departamento, porém, e o G7 Scout, Kraber e Spitfire ainda são armas de caixas.

Os jogadores que desejam o Longbow DMR e o VK-47 Flatline, no entanto, precisarão parar nos Replicadores. Essas duas armas serão exclusivas por fabricação na temporada 12, então certifique-se de pegar alguns materiais de fabricação, ou, você sabe, roube as armas das caixas de morte como nos velhos tempos.

Os novos encaixes incluem o retorno da Munição de Ponta de Martelo, compatível com o P2020, Mozambique, e desta vez, o RE-45. Os jogadores também podem testar o Alimentador Cinético, um encaixe que recarrega o Triple Take e Peacekeeper ao deslizar com a arma.

Por fim, Crypto e Caustic tiveram grandes ajustes na temporada, com as armadilhas de gás do Caçador Tóxico se tornando destrutíveis após serem ativadas com 150 de saúde e o Especialista em Espionagem agora lançando seu drone para frente rapidamente para torná-lo mais reativo.

Olympus Sabotada

Os jogadores podem notar que Olympus parece um pouco maior vista lá de cima antes de pousarem. Olympus agora tem dois novos Pontos de Interesse, expandindo efetivamente o mapa. Como Olympus é um sistema auto-organizado na sua história, os desenvolvedores puderam apenas estender algumas áreas e adicionar duas novas: Piloto de Fase e Terminal.

Claro, às vezes esses sistemas falham, e às vezes pode ter a ver com Duardo Silva. Na 12ª temporada, os jogadores notarão diferenças na paisagem fora das duas novas áreas. Com as mudanças, os desenvolvedores esperam mitigar o impacto de alguns pontos problemáticos em Olympus, principalmente no meio do mapa.

Controle

Ao lado de Mad Maggie, Controle tem sido um dos destaques de Rebeldia na preparação para seu lançamento. Este modo nove contra nove divide os jogadores em equipes e faz com que eles controlem áreas para ganhar pontos. É uma mudança drástica da experiência usual de Apex, mas se os modos casuais ou Arenas não são exatamente sua cara, mergulhar no Controle pode ser exatamente o que você precisa.

O Controle estará disponível apenas nas primeiras três semanas de Rebeldia, de 8 de fevereiro a 1º de março. Não será um modo permanente por enquanto, revelou a Respawn, mas pode eventualmente entrar no jogo como uma adição em tempo integral.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.