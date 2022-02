Como jogar de Mad Maggie em Apex Legends

Enquanto as chegadas de Seer e Ash em Apex Legends podem ter sido sobre estratégia e um toque refinado no campo de batalha, o kit de Mad Maggie é menos preciso e mais agressivo.

Uma olhada inicial em seu conjunto de habilidades pode sugerir uma falta de sinergia entre as peças individuais, mas cada ferramenta que a Chefe de Guerra Rebelde empunha gira em torno da aquisição de informações e convertê-las em um ataque rápido.

Sua passiva é essencial durante uma luta, oferecendo uma breve revelação de qualquer jogador inimigo em que você atira antes de permitir que você feche a distância mais rapidamente ao empunhar uma escopeta. Se eles tentarem escapar de sua perseguição implacável, sua capacidade de causar danos aos inimigos escondidos atrás de cobertura, bem como sua suprema Boal de Demolição, certamente os farão se arrepender dessa escolha.

Aqui está tudo o que você precisa saber para jogar de Mad Maggie em Apex.

Habilidades de Maggie

Passiva: Cólera Déspota Destaque temporariamente os inimigos nos quais causou dano e mova-se mais rápido com escopetas.

Tática: Furadeira de Motim Dispare uma furadeira que queima inimigos através de obstáculos. Uma vez ativa, a furadeira dura cerca de 10 segundos e causa dano ao longo do tempo (até 160 de dano no total). A habilidade tem cerca de 22 segundos de recarga.

Ultimate: Bola de Demolição Arremesse uma bola que libera suportes de aceleração e detona perto dos inimigos. Capaz de causar até 20 de dano e concussar temporariamente os inimigos atingidos.



Dicas e truques para cada habilidade

Cólera Déspota

A passiva de Mad Maggie incentiva a manter-se em combate pelo maior tempo possível. Com cada tique de dano que você causa dizendo exatamente onde estão as lendas inimigas, Mad Maggie será devastadora nas mãos de um jogador que pode alimentar sua equipe com essas informações de forma consistente. O ganho de velocidade ao empunhar uma escopeta é autoexplicativo, mas é importante ter em mente ao escolher seu equipamento. Quando combinada com o fortalecimento de velocidade de sua suprema, seu ritmo pode ir de igual para igual com o Estimulante de Octane.

Furadeira de Motim

A habilidade tática de Mad Maggie tem um alcance impressionante, afetada apenas pela queda de projéteis a longa distância. Tirar o máximo proveito disso se resume a saber onde os inimigos estão por trás da cobertura e confiar em sua área de efeito. Capaz de causar aproximadamente 16 de dano por segundo, até mesmo tocar uma lenda inimiga pode ser suficiente para deslocá-los. É também uma das poucas habilidades que podem penetrar no Domo de Proteção de Gibraltar, um poder raro que pode pegar os jogadores desprevenidos. Mas tenha cuidado: a habilidade pode causar muito dano em você mesmo se você chegar muito perto de sua área. Jogue pelo seguro e avance apenas quando a furadeira acabar.

Bola de Demolição

A suprema de Mad Maggie é a parte mais complexa de seu kit, com utilidade e dano potencial. Ela viaja rápido após ser arremessada, melhor projetada para uso em espaços fechados, pois pode ricochetear nas paredes e dar uma cobertura antes de explodir. Ela causa apenas 20 de dano total na detonação, então é melhor usada como controle de grupo com inimigos atingidos sofrendo um efeito de concussão semelhante à suprema de Bangalore.

Grande parte de sua verdadeira força está em sua utilidade. O bônus de aceleração é perfeito para diminuir a distância e acompanhar os danos causados ​​por você e seu esquadrão. A Bola de Demolição derrubará várias peças magnéticas brilhantes antes de chegar ao seu destino final, e você pode manter o fortalecimento atualizado passando por cada uma consecutiva em busca de seu inimigo.

Captura de tela via Respawn Entertainment

Sinergias e estratégias

Tal como acontece com outras lendas que têm a capacidade de revelar inimigos, Mad Maggie possui um ótimo contra-ataque e é uma ótima opção para usar com Bangalore. Com Maggie sendo capaz de destacar os inimigos através da fumaça de Bangalore sem precisar usar uma habilidade em tempo de recarga, os inimigos pegos na fumaça de uma Bangalore aliada estarão sob ameaça de até mesmo uma única bala perdida. Mas se a fumaça pertencer a um inimigo em fuga, Maggie é perfeita para continuar a rastreá-los através da fumaça, desde que você tenha causado ao menos um ponto de dano neles.

A capacidade de Maggie de forçar seus inimigos para fora da cobertura e aumentar a velocidade de movimento de sua equipe também a torna uma excelente candidata para um esquadrão com Revenant ou Ash. Usar a tática e a suprema de Maggie antes de ir para as sombras com a suprema de Revenant torna a posição defensiva de qualquer inimigo muito mais difícil de manter. A única lenda capaz de parar uma Maggie no ataque é Wattson devido ao fato de que tanto a Furadeira de Motim quanto a Bola de Demolição podem ser retirados pela Torre Interceptora de Wattson.

Embora Maggie tenha sua própria passiva para confiar quando se trata de revelar inimigos, isso não significa que o resto de seu kit não se beneficie muito de ter lendas de reconhecimento adicionais em seu esquadrão. Varreduras amplas de uma Bloodhound ou Seer ao se aproximar de um espaço interno próximo permitem que você saiba exatamente onde posicionar sua Furadeira de Motim para obter o máximo impacto. Como tanto a Furadeira de Motim quanto a Bola de Demolição exigem um elemento de precisão, a comunicação de cada movimento do seu inimigo facilita o posicionamento de sua habilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.