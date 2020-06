¿Podrá Riot salvar el Campeonato Mundial 2020 de League of Legends?

Este año debería ser especial para las y los fans de League of Legends en todo el mundo: es el décimo aniversario del Campeonato Mundial (también conocido como Worlds) del juego.

Pero la pandemia de COVID-19 generó en la mayoría de los países una recesión peor que la crisis financiera de 2008, con restricciones a los viajes internacionales y prohibiciones a la aglomeración de grandes multitudes.

Eso significa que es poco probable que tengamos el mismo Campeonato Mundial al que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son las opciones para el décimo aniversario del Worlds?

Cancelarlo

Aunque la pandemia parece desacelerarse en algunas regiones, los científicos ya están advirtiendo sobre una segunda ola que llegaría más adelante este año. Algunos países aún no superaron la primera ola y muestran tendencias crecientes de casos de coronavirus a diario.

Para la seguridad de las y los jugadores, entrenadores y el personal involucrado, la estragtegia actual más sensata es cancelar el evento. No existe una cura para el virus y, si bien hay varia vacunas en etapa de prueba, están lejos de ser utilizables debido al largo período necesario para garantizar la seguridad de la población en general. Las proyecciones actuales calculan que faltan entre nueve a 15 meses para tener una vacuna. Eso es en el mejor de los casos posibles, otros estiman que llevaría al menos dos años superar la pandemia.

Si el Worlds se cancelara sería una gran decepción, por supuesto. Cancelar eventos es el último recurso. Toda la planificación y el tiempo invertidos se tiran por la borda. Riot, por ejemplo, comienza a trabajar para el siguiente Worlds unos días después de terminado el último, según un video publicado en abril.

Cambiar a un formato en línea

Después de que se canceló el IMid-Season Invitational, Riot anunció el 18 de mayo que el Mid-Season Streamathon reemplazaría al MSI este año.

El torneo fue un éxito y recaudó más de 600.000 dólares durante la duración de la transmisión, con numerosos segmentos interesantes de la comunidad de LoL, como enfrentamientos entre comentaristas y jugadores de varias regiones, y varios desafíos para los casters que analizaban el juego.

El éxito de este torneo podría ser el ejemplo para futuros torneos, como el Worlds. La mayoría de las compañías que organizan eventos internacionales los han cancelado y reemplazado por formatos en línea, por lo que algo así como la reciente copa de mitad de temporada, agrupada por regiones, sería mejor que cancelar el Worlds del todo, para mantener cierta apariencia de competencia internacional.

El problema principal sería cómo igualar el ping para todas las regiones. Si tomamos a América del Norte y Europa, y a la LCK y la LPL, el ping puede aumentarse o disminuirse artificialmente para estar en igualdad de condiciones. ¿Pero qué pasa con los equipos comodín?

Cuando Riot canceló el MSI, informó que las plazas de cada región para el Worlds 2020 aumentarían a cuatro para LEC y LPL. Riot no señaló si el torneo se celebraría en línea o no, por lo que eso debería contarse como una posibilidad. Otros torneos ya se pasaron online, como los de Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft. El rumbo que tomó Blizzard podría ser un buen punto de partida para un posible futuro Campeonato Mundial en línea.

En lugar de mezclar a todos los equipos en un solo torneo, Blizzard mantuvo la integridad competitiva al celebrar un torneo aparte para América del Norte y Asia. Si aplicamos el mismo caso a LoL, podríamos tener torneos separados para LCK y LPL, y para América del Norte y Europa con pings artificiales y regiones menores incorporadas a cada uno. Esta situación no sería ideal, pero preservaría la seguridad y la salud del personal de Riot y los jugadores involucrados.

Los últimos meses mostraron que Riot puede organizar torneos profesionales en un formato en línea y a la vez proteger la integridad competitiva. Todas las ligas regionales mantuvieron una buena audiencia esta primavera boreal, y algunas incluso tuvieron más espectadores de lo habitual debido a la gran cantidad de personas encerradas por la pandemia.

Seguir adelante con el torneo

Foto de Colin Young-Wolff vía Riot Games

El mejor de los casos es seguir adelante con el torneo y esperar que haya una vacuna para octubre, cuando suele realizarse el Worlds. Si para entonces hay una vacuna, lo que es muy improbable debido al lapso necesario de al menos uno o dos años, y los países levantan las restricciones de viaje, eso podría ser posible. Pero incluso si eso sucede, es posible que sigan en pie las restricciones con respecto a las aglomeraciones humanas, lo que repercutiría drásticamente en el evento.

Las posibilidades de que esto suceda son mínimas, pero nadie puede quitarle la esperanza a los fans, especialmente en circunstancias tan terribles.

Captura de pantalla vía Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Se anunció que el Campeonato Mundial de este año se celebraría en Shanghái. Si bien el origen actual del coronavirus se sigue investigando, la mayoría de los científicos fuera de China coinciden en que probablemente se originó en la ciudad china de Wuhan. Muchos países impusieron restricciones de viaje hacia y desde China, por lo que es prácticamente imposible viajar al país asiático. Aunque el 11 de mayo se celebró una conferencia de prensa virtual en Shanghái con políticos y ejecutivos de videojuegos que confirmaron que el Worlds 2020 no se cancelaría ni retrasaría, deberíamos tomar esa información con pinzas.

En general, los anfitriones se niegan a admitir que un evento se cancela hasta el último segundo posible para evitar asumir los costos. Aunque la sede estuviera disponible y Riot quisiera continuar con el campeonato, ¿se levantarán las restricciones para que las personas puedan viajar a tiempo?

El clima político y económico actual hace que sea difícil reservar viajes por adelantado para un posible evento. La mayoría de la gente usa su dinero en artículos esenciales y probablemente evitaría gastar en un evento que no está confirmado.

Al final, podríamos tener un Worlds con una cantidad mínima de espectadores presenciales, incluso si de alguna manera se celebrara en vivo. Tenemos precedentes en las finales de la LCK que se realizaron en el LoL Park sin público y la reciente copa de mitad de temporada también.

¿Hay una decisión adecuada en esta situación?

Foto de Wojciech Wandzel vía Riot Games

Históricamente, Riot ha tomado decisiones que funcionaron bien ante circunstancias imprevistas y ofreció un buen espectáculo con plazos ajustados. La copa de mitad de temporada es el ejemplo más reciente de éxito después de que se cancelara el tradicional Mid Season Invitational.

Este año impone un nuevo desafío a la empresa, aunque debería ser capaz de resolverlo. De los posible escenarios presentados, el mejor para proteger la salud y la seguridad de todos los jugadores y el personal involucrado sería organizar el torneo en un formato en línea.

Aunque seguramente no sea la forma en que Riot quisiera que se recuerde su décimo aniversario del Worlds, existe un precedente con una pandemia previa. A principios de 2000, el SARS, otro síndrome respiratorio, tuvo una segunda ola cuando comenzó la temporada de frío y provocó el pánico mundial. Dado ese ejemplo y que científicos de todo el mundo esperan que se produzca una segunda ola de COVID-19 antes de fin de año, es mejor tomar medidas preventivas y prepararse para un formato que evite riesgos. Aunque puede ser difícil de implementar, una empresa multimillonaria debería tener los recursos para ofrecer una buena experiencia a su público en otro formato.

Un formato en línea, de ser elegido, podría impactar en el rendimiento internacional de los equipos. Seguramente las regiones orientales quieran mantener su racha ganadora y demostrarle al mundo que, sin importar las dificultades, siempre saldrán adelante.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco el 2 de junio de 2020.