Blizzard confirma próxima expansão do WoW, que será revelada em 19 de abril

A próxima expansão de World of Warcraft está a caminho e finalmente temos a data em que ela será revelada. Segundo a Blizzard Entertainment, o plano é revelar a próxima expansão do WoW em 19 de abril.

Essa expansão, que provavelmente lidará com as consequências diretas de Shadowlands, será a nona expansão lançada para o WoW e décima edição do jogo (incluindo o lançamento original de 2004). A última grande atualização de conteúdo de Shadowlands saiu no mês passado e uma atualização menor deve corrigir alguns problemas em sistemas do jogo antes do fim do ciclo da expansão.

Ainda não foi revelada nenhuma novidade sobre a futura expansão do WoW, mas a Blizzard pretende permitir que personagens da Aliança e da Horda joguem no mesmo grupo. Essa opção deve estar disponível até o fim de Shadowlands, segundo o diretor de jogo do WoW, Ion Hazzikostas.

Tradicionalmente, as expansões do WoW costumam ser reveladas na BlizzCon. Mas, como a edição deste ano do evento foi cancelada, a desenvolvedora mudou seus planos. A revelação da próxima expansão do WoW será a segunda revelação de expansão que acontece fora da BlizzCon (a outra foi Legion na Gamescom 2015).

Além do anúncio da próxima expansão do WoW, em 19 de abril, a Blizzard também anunciou que um jogo mobile no universo de Warcraft seria revelado em maio. A próxima expansão do WoW ainda não tem data de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de março.