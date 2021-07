Sete novas skins serão lançadas em League of Legends: Wild Rift junto com Akshan, em 27 de julho

Além do novo campeão de League of Legends: Wild Rift, várias skins das linhas Destruído e Sentinela e uma exclusiva para Wild Rift, Akshan Academia de Batalha, serão lançadas no jogo mobile em 27 de julho.

A maior novidade do dia será o novo campeão, Akshan. Lançado em League of Legends na semana passada, o campeão começou com alguns problemas de balanceamento, que foram resolvidos com ajustes no primeiro dia. Mas sua chegada a Wild Rift promete ser mais tranquila.

A escuridão se choca com a luz e… espera aí, temos um calouro na escola superpoderosa? É sério?!



🌟 Akshan Academia de Batalha

💯 Draven Destruído

😈 Miss Fortune Destruída

😈 Shyvana Destruída

🌟 Irelia Sentinela

🌟 Riven Sentinela

🌟 Vayne Sentinela

Com Akshan, você poderá adquirir a skin exclusiva de Wild Rift para o campeão, Academia de Batalha. Na linha Destruído, há skins de Draven, Miss Fortune e Shyvana, enquanto a linha Sentinela inclui Irelia, Riven e Vayne.

Você poderá comprar as novas skins na loja do jogo usando Wild Cores a partir das 21:01 BRT de 27 de julho.

Também em 27 de julho, começa a terceira temporada ranqueada de Wild Rift. A nova temporada trará mudanças significativas ao processo das ranqueadas, pois removerá as partidas de promoção e adicionará um processo de banimento, que os jogadores vêm pedindo desde o lançamento do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.