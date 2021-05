Novas skins de Lua Sangrenta disponíveis agora em Wild Rift

Um novo lote de skins da linha Lua Sangrenta foi lançado em League of Legends: Wild Rift, a Riot Games revelou. Elas podem ser adquiridos separadamente na loja ou comprados como um mega-pacote por 6.285 Wild Cores, que inclui todas as skins, incluindo campeões ainda não obtidos e outros bônus.

Enquanto as skins de Jhin, Diana e Twisted Fate custam 990 Wild Cores cada, as de Kennen e Yasuo são mais baratas, com um preço de 725 Wild Cores. Apresentados atualmente na loja, eles permanecerão disponíveis na guia Skins permanentemente.

Longe da escuridão, reluzindo sob o luar rubro.

🩸🌘Jhin Lua Sangrenta

🩸🌘Twisted Fate Lua Sangrenta

🩸🌘Yasuo Lua Sangrenta

🩸🌘Kennen Lua Sangrenta

🩸🌘Diana Lua Sangrenta pic.twitter.com/EyFAQzx5b1 — League of Legends: Wild Rift Brasil 🌿 (@WildRiftBR) May 21, 2021

Lançada pela primeira vez há vários anos, a linha de skins Lua Sangrenta apresenta 19 skins no LoL, ostentando as tradicionais máscaras de estilo japonês com o branco e o vermelho como cores dominantes.

As versões do jogo para celular permaneceram fiéis ao design original sem adicionar novos recursos. Por ser uma linha de skin popular, não há dúvida de que mais deles serão introduzidos em Wild Rift no futuro, e muitos jogadores já estão solicitando mais delas.

A primeira temporada de Wild Rift ainda tem 41 dias pela frente. O Passe Wild apresenta 65 níveis para completar com recompensas para as versões gratuita e premium, bem como missões sazonais e diárias para completar e ganhar mais XP.

A rotação gratuita de campeões desta semana também oferece personagens interessantes para experimentar, especificamente os recém-lançados Rengar e Kha’zix, que entraram no Rift com um evento temático para causar estragos na selva.

