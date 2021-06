Vazaram primeiras imagens do potencial novo agente de VALORANT, Kay_0

Imagens vazadas do suposto próximo agente de VALORANT, um robô bombado que aparentemente atende pelo nome de Kay_0, apareceram online. O usuário do Reddit que postou as imagens em vários subreddits do VALORANT alega que recebeu as imagens por meio de “vazamentos privados” e “as encontrou em um servidor Discord”.

As imagens vazadas mostram o papel de parede padrão do novo agente robótico, bem como uma captura de tela no jogo do agente em Breeze. A captura de tela do jogo mostra o agente com uma aura circular roxa ao redor dele. Muitos especulam que esta é uma de suas habilidades que podem desativar habilidades e utilitários ao seu redor, uma vez que mostra o utilitário de Killjoy desativado apesar de ela ainda estar viva.

Imagem vazada via usuário do Reddit springftw

Um novo agente robótico foi indicado menos de uma semana antes do aparecimento dessas imagens vazadas em um pequeno segmento durante o Summer Game Fest. Muitos acreditam que o Kay-0 está ligado à Killjoy do ponto de vista da história, já que este segmento foi ao ar no mesmo dia que o Killjoy assumiu as contas do VALORANT no Twitter e postou mensagens enigmáticas. Este agente em potencial também pode estar relacionado às provocações vistas em Breeze na atualização mais recente, como uma adaga emitindo faíscas roxas presas em uma caixa. Adagas lançadas também podem fazer parte do kit de habilidade de Kay-0.

O ato atual de VALORANT está definido para terminar em apenas alguns dias, com o próximo episódio começando por volta de 22 de junho. Os fãs de VALORANT terão que esperar para ver se este novo agente Kay_0 aparecerá no jogo então.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 16 de junho.