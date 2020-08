Riot apresenta a linha de skins Glitchpop com tema cyberpunk para as armas Bulldog, Frenzy, Judge, Odin e faca de combate de VALORANT

Os fãs podem pegar os cosméticos amanhã com o início do Ato II.

Hologramas, falhas e muito neon estão chegando ao atirador tático da Riot.

A nova linha de skins Glitchpop, que combina cores vivas com fibra de carbono industrial, chegará amanhã à loja junto com o Ato II de VALORANT. A coleção incluirá skins para o rifle de assalto Bulldog, a pistola Frenzy, a espingarda Judge e a metralhadora Odin, além de uma adaga futurista.

Elas são divertidas… e letais!



As skins Glitchpop estarão disponíveis na loja de VALORANT a partir do dia 4 de Agosto! pic.twitter.com/KDaa5iCTvW — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) August 3, 2020

“Decidimos focar em como levar essa linha de skins para uma estética mais divertida e punk, em vez da representação clássica e sombria e cibernética do cyberpunk que costumamos ver”, disse o artista de armas Chris Stone. “Para nos mantermos orientados para esse objetivo temático, criamos o termo ‘Divertidas… e letais’.”

Enquanto a linha de skins começou com armas “novas de fábrica”, aludindo a motivos comumente vistos nas configurações de ficção científica e cyberpunk, ela finalmente se expandiu com mais “modificações no mercado de reposição”, segundo Stone. Cores vibrantes, projeções de adesivos e luzes de neon são incorporadas a cada arma do Glitchpop.

Captura de tela via Riot Games

Para manter a consistência com as skins principais do jogo, os jogadores podem atualizar as armas do Glitchpop até o nível sete usando Radianite. Isso incluirá VFX, um flash de boca personalizado e áudio de disparo, animação de recarga, hologramas de logotipo, variantes de skin e um finalizador explosivo.

A atualização da faca para o nível dois fornecerá efeitos de furto e áudio, um pequeno efeito de falha na inspeção e uma cor da lâmina que muda toda vez que você a equipa. Assim, os jogadores que se mexem constantemente entre a arma e a faca verão um logotipo aleatório e uma cor de lâmina aleatória aparecer, respectivamente.

Embora isso não seja tão caro quanto a linha de skins Edição Ultra do atirador tático, a Coleção Ancifogo, ainda vai custar um bom bocado. Se você pegar o pacote completo, você terá 8.700 VP (aproximadamente R$ 425), com um cartão de jogador, um spray e um amuleto de armas também. Cada skin de arma custará 2.175 VP individualmente (um pouco mais de R$ 100), com a arma branca custando 4.350 VP (cerca de R$ 240).

E você ainda precisará usar a controversa moeda Radianite para atualizar as animações das armas, pedindo para gastar ainda mais dinheiro. Mas os jogadores que comprarem o passe de batalha de aproximadamente R$ 30 para o Ato II ganharão alguns pontos Radianite por progressão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de agosto.