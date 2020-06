Ranqueadas de VALORANT chegam hoje

A Riot Games lança hoje as aguardadas ranqueadas de VALORANT em várias regiões.

As ranqueadas chegam ao Brasil, restante da América Latina e América do Norte aproximadamente às 18h BRT, segundo anúncio da Riot. Além disso, a Europa, Rússia, Turquia e CEI devem receber as ranqueadas à meia-noite BRT, enquanto os jogadores da Coreia, Oceania e Ásia-Pacífico receberam às 17h BRT de hoje.

📢Atualização sobre o Modo Competitivo!



Sabemos que vocês estão muito ansiosos pela liberação das ranqueadas, então temos boas notícias!



Vamos ativar o Modo Competitivo ainda HOJE, por volta das 18H (horário de Brasília)!



Agradecemos a compreensão de vocês! 👊 https://t.co/zkyo2hcegN — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) June 24, 2020

Joe Zigler, diretor de jogo de VALORANT, disse ontem que as ranqueadas seriam atrasadas até que a Riot conseguisse resolver um erro que permitia que os jogadores ressurgissem na base inimiga. Na atualização mais recente, os jogadores também encontraram outros erros, como um que permitia a ativação do modo fantasma em partidas públicas.

Desde seu lançamento, em 2 de junho, VALORANT não estava com o modo ranqueado ativado, apesar de o modo ter ficado disponível na versão beta do jogo por um longo período. A Riot disse que não tinha incluído as ranqueadas no lançamento porque queria ajustar alguns aspectos do modo e porque gostaria que os novos jogadores pudessem aprender o jogo antes de entrar na questão da classificação.

Na versão atualizada das ranqueadas, a Riot mudou a Classificação mais alta possível de VALORANT para Radiante. O sistema ranqueado tem oito ranques (Ferro, Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Imortal e Radiante) e cada ranque tem três níveis, sendo 1 o mais baixo e 3 o mais alto.

É preciso jogar ao menos 20 partidas normais antes de ter acesso às ranqueadas. Para receber uma classificação, é preciso jogar 5 partidas de colocação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 24 de junho.