Como funciona o Competitivo em VALORANT

VALORANT adotou um modo Competitivo que está entre Counter-Strike e League of Legends.

Ainda estamos nos primeiros dias do gerenciamento de partidas competitivas do jogo, e ainda está para decolar completamente, mas seus fundamentos foram firmemente estabelecidos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o modo Competitivo do VALORANT.

Partidas de Colocação e Requisitos para modo Competitivo

Antes de entrar na fila do Competitivo, primeiro você precisa concluir um total de 20 partidas sem classificação. Não importa quantas você ganha ou perde, você simplesmente tem que jogar 20. Isso lhe dá uma classificação de gerenciamento de partida oculta e o coloca contra jogadores de uma habilidade semelhante.

Quando você concluir suas 20 partidas iniciais sem classificação, precisará jogar cinco partidas de colocação. Quanto mais partidas de colocação você ganhar, maior será seu ranque.

Porém, mesmo se você perder todas as partidas de colocação, seu desempenho será levado em consideração. Se você está consistentemente abatendo inimigos e liderando o placar do seu time, seu ranque será mais alto.

No total, sua classificação de gerenciamento de partida oculta, determinada a partir de partidas sem classificação, seu desempenho pessoal e sua taxa de vitórias nas cinco partidas de colocação, irão para o seu ranque inicial.

As partidas de colocação também podem ser disputadas com amigos, até uma equipe pré-montada de cinco. Mesmo que seus amigos já tenham adquirido um ranque, você deve, até certo ponto, poder jogar com eles. No entanto, se você tiver uma grande discrepância de habilidades, talvez seja necessário jogar sozinho suas partidas de colocação.

Tiers e Ranques

Imagem via Riot Games

VALORANT tem oito ranques (ou divisões). Ferro, Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Imortal e o mais alto nível, Radiante.

O ranque mais alto costumava ser chamado de VALORANT, mas a Riot mudou seu nome após a reação da comunidade.

Cada ranque possui três níveis pelos quais você progride. O Ferro 1 (por exemplo) é o nível mais baixo da divisão Ferro, enquanto o Ferro 3 é o mais alto. Quando terminar o Ferro 3, você será promovido para o Bronze 1 (ou até mais). Radiante, no entanto, tem apenas um nível.

Você pode pular divisões e até ranques se conseguir uma classificação de gerenciamento de partida oculta alta o suficiente. Desempenho pessoal e abates também são levados em consideração. Se você tiver uma grande sequência de vitórias e conseguir ser o melhor da sua partida, suas chances de pular ranques serão maiores.

“Ganhar jogos é o fator mais importante na obtenção de classificação”, segundo a Riot. Mas se sair “excepcionalmente bem” pode ajudá-lo a subir nos ranques mais rapidamente.

Promoção e Rebaixamento

No momento, é difícil determinar quando você será promovido para a próxima divisão ou rebaixado para a anterior. Parece basear-se em uma classificação de gerenciamento de partida oculta, mas isso ainda não foi confirmado pela Riot.

Se você ganhar uma certa quantidade de jogos seguidos, você será promovido para a próxima divisão. Se você perder uma certa quantia, será rebaixado. É simples assim.

A Riot pode procurar introduzir um sistema de LP no futuro, semelhante ao League of Legends. Se for esse o caso, se promover e ser rebaixado será algo como isto:

Imagem via Riot Games

Quando você atingir 100 LP, será automaticamente inserido em uma série de promoção. Se você vencer dois dos três jogos da série de promoção, será promovido para a próxima divisão.

Quando você alcança o topo da sua divisão, em vez de uma série de promoção com a melhor de três, entra em uma melhor de cinco. Se você vencer, você será promovido para o próximo ranque. Esse processo se repete na até os ranques mais altos.

Quando você cai para 0 LP e perde uma partida, por outro lado, você será rebaixado para o nível ou divisão anterior. Seu LP começará então em 75 nesse novo ranque ou divisão.

O que são Atos?

Cada “Ato” do VALORANT dura cerca de dois meses, de acordo com a Riot. Ao longo do ato, você terá a oportunidade de acompanhar sua progressão no Competitivo. Isso inclui estatísticas, como sua taxa de vitória, que determinará seu desempenho geral para cada ato.

O primeiro ato do VALORANT tem o nome de “Ignição”.

Minha classificação diminuirá?

Sua classificação não diminuirá de forma alguma se você permanecer inativo, ao contrário de League of Legends. No entanto, ela ficará oculta após 14 dias de inatividade.

Isso significa que você pode dar um tempo no jogo e voltar sem temer rebaixamentos. Sua classificação oculta não afetará sua classificação de gerenciamento de partidas ou seus ranques de forma alguma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 23 de junho.