Quando será lançada a nova agente, Astra, de VALORANT?

As estrelas estão se alinhando no campo de batalha.

Prepare-se para aproveitar a energia do cosmos com a mais nova controladora de VALORANT, Astra. A futura agente chega com um novo estilo de kit que pode dobrar o campo de batalha à sua vontade com uma coleção de habilidades que farão seus inimigos verem estrelas.

Mas quando Astra começará a funcionar nos servidores ativos? De acordo com a Riot Games, ela será lançada na próxima semana, na terça-feira, 2 de março. Ela estará chegando junto com o novo passe de batalha do jogo, trazendo uma tonelada de novas skins de armas e chaveiros de armas para os jogadores escolherem.

Já está tudo dentro dos planos dela.



Domine o cosmos e controle os confrontos com Astra, a mais nova Agente de VALORANT.



▪️ Baixe VALORANT em: https://t.co/lC25exS3N7 pic.twitter.com/HDBmFNiQpR — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) February 27, 2021

Muitos criadores de conteúdo que testaram a agente já disseram que ela é uma gamechanger e uma das personagens mais "alucinantes" até hoje. Sua Forma Astral única permite que ela posicione estrelas ao redor do mapa com precisão, que são então alteradas para uma de suas muitas habilidades.

Como uma das poucas agentes controladoras do jogo, Astra é um dos personagens mais difíceis de dominar. Mas ela também tem um grande potencial em um ótimo ambiente de equipe. Se você quiser desenvolver suas habilidades com as estrelas, pule para VALORANT na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.