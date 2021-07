O pacote de Skins Sentinelas da Luz de VALORANT será lançado em 21 de julho e inclui Vandal, Op, Sheriff, Ares e corpo a corpo

O evento Sentinelas da Luz está lançando em vários títulos da Riot, e VALORANT está recebendo algumas novas skins de armas.

A Riot lançou a coleção Ruína, que homenageia o Rei Destruído de League of Legends com uma estética assustadora. Para continuar a narrativa no atirador tático da Riot, os desenvolvedores também criaram um pacote Sentinelas da Luz que será lançado em 21 de julho e inclui cosméticos para Vandal, Operator, Sheriff, Ares e um corpo a corpo de Relíquia do Sentinela.

A Névoa consome tudo, mas a esperança permanece. A Coleção Ruína acaba de chegar à loja.



Adquira já e reivindique a coroa. pic.twitter.com/dlaqQLwiLp — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) July 8, 2021

O pacote Sentinelas da Luz é um sinal dos Sentinelas tentando salvar o mundo e eliminar o Rei Destruído, Viego. Incluirá três cores variantes que também estarão disponíveis para o corpo a corpo e contará com um chaveiro de arma, spray e Card de Jogador. Não foram oferecidas muitas informações adicionais sobre o próximo conjunto, como animações ou preços. Mas se seguir os passos da coleção Ruína, o pacote custará 8.700 PV ou 2.175 para cada skin de arma individual. O corpo a corpo custaria 4.350 VP, no entanto.

Apesar de obter detalhes limitados sobre o pacote, a Riot lançou vários teasers para a próxima linha de skins. No pequeno trailer de ontem da coleção Ruína, os fãs podem ver rapidamente o que parece ser Vandal Sentinelas da Luz decorado com tons de branco e dourado.

Screengrab via Riot Games

O mesmo Vandal aparentemente fez uma aparição em uma recente experiência apenas para celular que permitiu aos fãs ter um vislumbre do posto avançado dos Sentinelas da Luz. E um banner encontrado pelo minerador de dados floxay aparentemente revela o Vandal e um Sentinela da Luz corpo a corpo.

O pacote Ruína inclui skins para o Phantom, Ghost, Spectre, e Guardian, junto com um corpo a corpo Espada do Rei Destruído. As duas coleções apresentarão skins para dois conjuntos diferentes de armas, permitindo que os jogadores que comprarem os dois pacotes tenham um conjunto tematicamente completo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de julho.