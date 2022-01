Novo agente será adicionado a VALORANT no episódio 4, ato 3

A produtora executiva de VALORANT, Anna Donlon, confirmou hoje através de um post do Diários Dev que um novo agente será adicionado ao jogo para o início do Episódio Quatro, Ato Três.

Donlon retransmitiu que a equipe de desenvolvimento de VALORANT da Riot Games estará “fortalecendo a base” do jogo durante o segundo ato, que começará após a conclusão do primeiro ato em 28 de fevereiro. Durante o segundo ato do episódio quatro, não haverá novo agente ou mapa, com a equipe se concentrando principalmente em melhorar a saúde geral do jogo por meio de atualizações no balanceamento de agente, mapas, ferramentas de comportamento do jogador e experiência ranqueada.

Dada a duração típica de dois meses dos atos, os jogadores devem esperar esse novo agente no início de maio. Ainda não há informações públicas disponíveis sobre as habilidades ou o papel desse novo agente, que seria o 19º adicionado ao jogo e o nono desde sua versão beta.

O novo agente tem as melhores chances de ser um controlador. Isso ocorre porque existem apenas quatro controladores atuais, dois deles (Brimstone e Omen) são pouco utilizados no mais alto nível competitivo e as outras funções tiveram novos agentes adicionados desde que o último novo controlador (Astra) foi introduzido. Quando o Episódio Quatro, Ato Três chegar, terá passado mais de um ano desde que Astra foi adicionada através da atualização 2.04.

Os agentes mais recentes a serem adicionados ainda precisam se tornar diferenciais competitivos no nível profissional. O Chamber está sendo usado, pairando dentro da taxa de escolha de 10 a 20 por cento para eventos de qualificação do EMEA VCT, de acordo com THESPIKE.GG. Neon ainda não fez sua estreia, mas foi disponibilizada para as eliminatórias na América do Norte, Japão e Coréia.

