Novas skins Sublime 2.0 inspirados em hipercarros chegam ao VALORANT amanhã, incluindo Phantom e Karambit

As skins Sublime do VALORANT são alguns dos cosméticos mais limpos do atirador tático. E amanhã, teremos mais.

A Riot revelou as skins Sublime 2.0, trazendo de volta a estética moderna para uma série de outras armas. O pacote, que estará disponível para compra na loja amanhã, inclui Phantom, Frenzy, Bucky, Odin e um corpo a corpo no estilo Karambit. E se a linha Sublime 1.0 era um carro esportivo de luxo, a nova série evoluiu para um "hipercarro", de acordo com o artista sênior de armas Chris Stone.

Não aceite menos que a perfeição com o pacote de skins de arma Sublime 2.0. pic.twitter.com/A6IsyftVn4 — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) March 1, 2021

“Nós nos inspiramos em muitos designs de hipercarros que você veria no Salão do Automóvel de Genebra”, disse Stone. "Especificamente, as portas de escapamento e a interação FX na lateral das armas foram inspiradas no escapamento em carros de alta tecnologia."

Ao projetar o Sublime 2.0, os desenvolvedores queriam que fosse "mais agressivo" do que seu antecessor. Então eles adicionaram mais "formas angulares" e "elementos emissivos" que vão da frente para a parte de trás da arma, disse Stone.

Para diferenciar o Sublime 2.0 do 1.0, a Riot deixou de fora os tons roxos que são sua marca registrada. Em vez disso, os novos cosméticos são drapeados em tons de branco, preto e dourado. E a animação do finalizador do lobo uivante é substituída por um touro que joga seu alvo no ar antes de explodir.

Comprando o pacote inteiro, os jogadores gastam 7.100 PV, recebendo uma carta de jogador, um spray e dois chaveiros de armas de graça. Para compras individuais, você terá que pagar 1.775 VP por arma e 3.550 VP pela corpo a corpo.

Esta não é a primeira vez que a Riot adiciona uma linha de skin de VALORANT já existente. A Glitchpop 2.0 foi lançada no mês passado, trazendo de volta o tema cibernético para uma série de armas populares como Operator, Vandal e Phantom. O pacote também incluía um machado, diferente da faca, mais comum.

Embora a Riot não seja contra fazer skins para linhas de skins existentes, não há nenhuma planejada agora.

"Ainda estamos coletando feedback dos jogadores antes de decidirmos nos comprometer a fazer mais skins para uma linha de skins existente", disse o líder de arte Sean Marino.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de março.