Notas da atualização 4.01 de VALORANT

A Riot Games apresentou a atualização 4.01 para VALORANT. Não é uma atualização importante, mas os desenvolvedores fizeram uma segunda rodada de mudanças em Ares, uma arma que foi fortalecida na atualização 4.0.

O fortalecimento da metralhadora tornou a arma “visivelmente mais forte”, de acordo com os desenvolvedores, e fez Ares se tornar uma escolha mais popular nos jogos. As mudanças na atualização 4.01 aumentarão o preço do Ares de 1.550 para 1.600 e aumentarão seu recuo. A forma como as balas se espalham também foi alterada. Avançando, será muito mais benéfico usar o Ares agachado.

Além do Ares, os desenvolvedores de VALORANT também fizeram alterações no corpo a corpo do jogo. As caixas de colisão do clique com o botão direito agora são 1,5 vezes maiores e as caixas de colisão de clique com o botão esquerdo agora são maiores que um clique com o botão direito. A partir de agora, os alvos mais próximos do centro de sua faca serão atingidos primeiro.

Passando por alguns aspectos de jogabilidade, a Riot adicionou uma nova seção chamada Lista de palavras silenciadas, onde os jogadores podem digitar palavras ou frases que pessoalmente não querem ver no jogo. Isso foi implementado porque alguns jogadores encontraram uma maneira de contornar o sistema automatizado de detecção de palavrões da Riot para ser tóxico para os outros.

Aqui estão as notas completas da atualização 4.01 do VALORANT.

ATUALIZAÇÕES DE ARMAS

ARES

Preço aumentado: 1.550 >>> 1.600.

Recuo de disparo aumentado.

Dispersão atualizada: 0,8 >>> 0,7 após 10 disparos e 1,0 >>> 0,7 após 13 disparos.

Controle de dispersão e recuo ao agachar reduzido: 40% >>> 25%.

CONFRONTO (e dessa vez é pra valer!)

As caixas de colisão ao clicar com o botão direito agora são 1,5x maiores. Enquanto isso, as caixas de colisão ao clicar com o botão esquerdo ficaram maiores do que as do botão direito e têm um alcance levemente maior.

Alvos próximos ao centro dos ataques com faca serão atingidos primeiro, então você ainda terá precisão se necessário.

Bônus: Usar facas nas paredes agora gera um feedback instantâneo ao executar cortes (previsto no lado do cliente).

ERROS

ARMAS

Corrigido um erro que fazia com que as animações ociosas da coleção Origem não funcionarem para alguns níveis e variantes no modo Espectador.

RECURSOS DE ESPORTS

Corrigido um erro que fazia com que as teclas de atalho do observador fossem alteradas após a troca de lados.

DESEMPENHO

Corrigido um erro que fazia com que os gráficos de desempenho que exigem o NVIDIA Reflex fossem exibidos e não pudessem ser ocultados.

ATUALIZAÇÕES SOCIAIS

Lista de palavras silenciadas adicionada às configurações

A lista de palavras silenciadas é uma nova seção nas configurações, onde você pode digitar várias palavras/frases que não gostaria que aparecessem em jogo. “Admitimos que, às vezes, algumas pessoas conseguem burlar nosso sistema de detecção de palavras ofensivas, criando formas cada vez mais criativas de digitar coisas que não queremos no chat. E é por isso que precisamos de você para melhorar nosso sistema! Uma mão lava a outra 🙂 Por exemplo: Digamos que “Riot” seja ofensivo (estranho, eu sei). Nosso sistema pode até identificar a palavra “Riot” como uma que deve ser bloqueada e penalizada, mas há várias formas de digitar Riot e que nós não conseguimos identificar, como por exemplo: R!ot, R!0t, Ri0t, etc. E não, ninguém vai conseguir banir “League of Legends” do chat, tá? Se tudo der certo, usaremos as listas que as pessoas criarem para tornar o chat menos tóxico em todas as regiões e, além disso, todos os dados serão coletados para melhorar nosso próprio sistema de detecção de palavras ofensivas. Agradecemos a todos que decidirem nos ajudar nessa empreitada. Vamos tornar o VALORANT um lugar melhor para todos!“



Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 19 de janeiro.