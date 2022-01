Neon aparentemente pode fazer um super deslize em VALORANT

Agora ela está no mesmo nível de Jett.

A eletrizante agente 19, Neon, é a mais nova a chegar em VALORANT, e ela poderá assumir o trono de Jett como a superestrela da agilidade. Os criadores de conteúdo já estão testando os limites da agente e se depararam com uma técnica de super deslize.

Uma das habilidades da agente filipina, Equipamento Voltaico, permite que ela corra mais rápido do que o normal e até deslize em um tempo de recarga de dois abates. A habilidade torna as rotações mais fáceis e ajuda a evitar tiros, encontrar abrigo ou garantir um novo ângulo para reiniciar uma luta. Mas não é aqui que terminam as capacidades da agente.

O TPAXTOP descobriu o super deslize com a Neon, e muitos criadores de conteúdo embarcaram para testar a técnica. O super deslize de Neon pode ser ativado quando ela passa por muros altos com elevação e usa sua habilidade Equipamento Voltaico. Enquanto a habilidade a acelera, os jogadores precisam cronometrar o deslize perfeitamente ao atingir a parede para obter um grande aumento de velocidade e executar com sucesso o super deslize. Acertar a técnica corretamente a empurra para o final da parede e mantém a maior parte de seu impulso. Isso permite que a agente gire muito rapidamente e espie os inimigos a uma velocidade feroz.

No início da vida útil de VALORANT, os jogadores também tiveram uma interação semelhante com Jett e seu avanço, que permitiu à agente cobrir grandes distâncias. Meses após o lançamento do jogo, os jogadores descobriram um super avanço com a habilidade principal de Jett, que lhes permitia alcançar altitudes anormalmente altas ou fechar distâncias consideráveis ​​em segundos. O super avanço de Jett só é possível em alguns locais definidos, e é relativamente difícil para ser consistente nas partidas. O super deslize de Neon, por outro lado, parece mais aplicável.

Embora Jett esteja no jogo desde a versão beta e os jogadores tenham descoberto seu super avanço meses após seu lançamento, os desenvolvedores não removeram ou corrigiram imediatamente a capacidade de fazer isso no jogo. Isso levou certos jogadores a se tornarem habilidosos em super avanços de Jett. Um dos nomes famosos é HowToNoodle, que frequentemente faz vídeos educativos de VALORANT sobre os super avanços da agente. No entanto, parece que Jett também tem uma rival neste departamento.

Ainda não está claro se a nova mecânica de Neon é um erro, e se os desenvolvedores vão corrigir isso com a chegada da agente no jogo ou se está funcionando como pretendido para velocistas como Neon e Jett. Se isso permanecer em VALORANT, pode se tornar um tema recorrente em termos de agentes baseados em velocidade entrando no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 08 de janeiro.