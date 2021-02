Jogadores de VALORANT descobrem outra maneira de chegar à skybox em Ascent com Raze

Os jogadores encontraram vários locais para alcançar à skybox de Ascent em VALORANT nas últimas semanas. Raze pode alcançar uma nova área com suas habilidades descobertas no ponto de surgimento dos atacantes em Ascent.

Um jogador de VALORANT ficou no pequeno buraco de manutenção no ponto de surgimento dos atacantes no início da rodada e jogou sua carga explosiva na frente deles. Quando a rodada começou, ele ativou a ultimate de Raze e se impulsionou com o foguete e a carga explosiva simultaneamente.

A manobra levou Raze para o telhado de um edifício com vista para o local A e no meio do mapa. Ele conseguiu abater um jogador pelo meio e poderia cobrir do céu para seus companheiros.

Chegar a este ponto é difícil e requer um tempo preciso com as habilidades de Raze. Também requer sua ultimate, que é cara e pode ser desperdiçada tentando alcançar a área. Raze também precisa usar sua segunda carga explosivos para descer sem morrer, já que a queda causará muito dano de queda.

Os jogadores encontraram recentemente uma maneira de alcançar a skybox no meio do mapa com Raze em Ascent, mas este local foi mais difícil de alcançar porque os jogadores estão expostos aos inimigos. Jett pode alcançar um ponto semelhante acima da passarela no meio, mas também requer sua ultimate para ser eficaz.

Esses vários pontos em Ascent podem fornecer uma vantagem injusta, mas são caros e difíceis de alcançar. Os jogadores só terão que se preocupar com esses locais a cada poucas rodadas, mas eles ainda devem verificá-los para evitar entregar um abate fácil.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 31 de janeiro.