Jogador de VALORANT mostra uma inteligente estratégia anti-desarme com a Viper em Ascent

AverageJonas, streamer da Twitch, mostrou mais uma estratégia para impedir que seus inimigos desarmem o Spike, jogando em Ascent.

Os recentes fortalecimentos da Viper na Atualização 1.04 ajudam a agente tóxica a ser mais consistente em se defender da equipe adversária, permitindo táticas anti-desarme mais confiáveis.

“Com os recentes fortalecimentos do dano no Deteriorar da Viper, ela agora pode finalmente impedir que alguém desarme a bomba com o combo Nuvem Venenosa mais Veneno de Cobra”, disse o streamer.

Os jogadores de Viper podem plantar o Spike atrás das caixas verdes no local A de Ascent, jogando sua Nuvem Venenosa sob a bomba. Os jogadores devem voltar ao A Lobby e alinhar sua mira com um dos prédios que o AverageJonas indica.

Assim que você ouvir o inimigo tentando desarmar, os jogadores poderão ativar sua Nuvem Venenosa enquanto disparam o Veneno de Cobra ao mesmo tempo. Dessa forma, o inimigo começará a sofrer danos da nuvem e depois morrerá pelo Veneno de Cobra.

A Atualização 1.04 aumentou a quantidade de inimigos em deterioração enquanto no veneno de Viper de 10 para 15. AverageJonas afirma que essa estratégia não teria funcionado antes dessa atualização se o inimigo tivesse 150 pontos de vida. A deterioração mais rápida deixa os inimigos mais fracos, deixando Veneno de Cobra corroer o restante de sua vida.

Os fãs de VALORANT, ansiosos por aprender mais formações, podem acessar o canal da Twitch do AverageJonas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de julho.