Viper recebe muito amor em seu kit na Atualização 1.04 de VALORANT, Raze e Brim são ligeiramente enfraquecidos

Entrar no Poço Peçonhento está prestes a se tornar muito mais perigoso.

Riot deu à agente venenosa muitos fortalecimentos nas notas da Atualização 1.04 de VALORANT, melhorando quase todos os aspectos de seu kit. Mas a atualização não foi muito amigável para Raze e Brimstone, distribuindo um enfraquecimento menor às suas ultimates.

A Atualização 1.04 está chegando ao VALORANT!



▪️ Ajustes na Viper, Brimstone, Raze e Cypher

▪️ Atualização na arma Classic

▪️ Correções de bugs



Saiba mais detalhes clicando no link abaixo!

👉 https://t.co/LyQzvjqA4H — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) July 21, 2020

A quantidade máxima de tempo que Viper pode ficar fora de sua ultimate antes de entrar em colapso foi aumentada de 5 segundos para 12. E inimigos dentro do Poço têm seu minimapa oculto e não fornecem nenhuma detecção de minimapa aos colegas de equipe. O brilho vermelho que Viper vê quando os inimigos entram em sua armadilha também está sendo mais iluminado.

“Agora que essa personagem poderá se mover mais livremente fora da zona de fumaça da ult, veremos mais jogadas novas e interessantes. Além disso, esperamos que essa mudança também coloque mais pressão estratégica nos inimigos.”, disse a Riot.

A deterioração do inimigo ao entrar no veneno de Viper também aumentou de 10 para 15. E ao sair da fumaça venenosa da agente, a deterioração se mantém por 2,5 segundos antes de desaparecer. A agente também poderá ativar a Nuvem Venenosa e Cortina Tóxica simultaneamente, com o custo do combustível esgotando apenas como se uma habilidade estivesse ativa.

Viper agora será ainda mais opressiva ao defender um local, enquanto possui as ferramentas adicionais para atacar um local com visão superior.

E os desenvolvedores do VALORANT sentiram que a ultimate de Raze (“uma dos mais impactantes do jogo”) estava sendo usado com muita frequência. Portanto, o custo do Estraga-prazeres vai de 6 para 7. Brimstone está recebendo um enfraquecimento semelhante, tendo seu custo de Ataque Orbital aumentado para 7 também. Mas o seu Sinalizador Estimulante não irá mais melhorar inimigos ou mostrar seu raio de efeito para o time adversário.

Essa atualização também deu a Cypher um bônus de qualidade de vida, permitindo que os jogadores pegassem suas gaiolas durante a fase de compra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 21 de julho.