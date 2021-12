Guia do VALORANT Champions Tour 2022: cronograma, resultados, formato, mudanças na escalação

O VALORANT Champions Tour está de volta e a segunda rodada do VCT agendada para 2022 terá como base o sucesso criado durante sua campanha inaugural.

Diversas novas iniciativas e mudanças foram anunciadas para 2022, incluindo a criação de ligas nacionais, a expansão do Game Changers, a alteração do formato dos Challengers, a inclusão de eventos “offseason” administrados por organizadores terceiros e muito mais.

Aqui está um guia completo para todas as coisas VCT 2022.

Formato do VALORANT Champions Tour 2022

Haverá muitas mudanças no formato do VCT para 2022, mas a premissa geral ainda é a mesma. Cada região terá um estágio de Challengers com as equipes vencedoras avançando para a competição LAN internacional em eventos Masters antes de um torneio final Champions no final do ano.

Este ano, no entanto, em vez de três etapas dos eventos Challengers e Masters antes do Champions em dezembro, haverá duas etapas antes de um evento Champions atualmente marcado para setembro. Os últimos meses do ano serão reservados para “séries e eventos fora de temporada” administrados por organizadores terceirizados.

Os eventos principais de cada estágio do Challengers também estão mudando. Em vez de três chaves separadas de dupla eliminação decorrentes de qualificatórias abertas para cada evento principal do Challengers, cada estágio do Challengers apresentará uma qualificatória levando a um evento principal de sete semanas, com cinco semanas de jogo todos contra todos culminando em uma chave de eliminação dupla para determinar quem irá para o Masters. O Masters Two concederá uma vaga automática ao Champions para o primeiro colocado.

Além disso, Game Changers está retornando como um suplemento ao VCT para 2022. O formato será o mesmo de 2021, com três séries diferentes apresentando um qualificador aberto e uma chave de eliminação dupla. Este ano, no entanto, Game Changers culminará no primeiro campeonato internacional de Game Changers.

Calendário do VALORANT Champions Tour 2022

Aqui está a programação atual para o VCT 2022.

Estágio um

Qualificatória aberta para o Challengers da América do Norte: 27 a 30 de janeiro

Evento Principal do Challengers America do Norte: 11 de fevereiro a 27 de março

Evento Principal do Challengers America do brasil: 12 de fevereiro a 27 de março

Masters Um: abril

Estágio Dois

Qualificatória aberta para o Challengers da América do Norte: 5 a 8 de maio

Qualificatória fechada para o Challengers da América do Norte e Evento Principal: 13 de maio a 26 de junho

Masters Dois: julho

Última chance de Qualificatórias e Champions

Última Chance de Qualificatória da america do Norte: agosto

Champions: setembro

Game Changers

Qualificatória aberta do Game Changers Series One da América do Norte: 31 de março a 3 de abril

Evento principal do do Game Changers Series One da América do Norte: 7 a 10 de abril

Qualificatória aberta do Game Changers Series Two da América do Norte: 30 de junho a 3 de julho

Evento Principal do Game Changers Series Two da América do Norte: 7 a 10 de julho

Qualificatória aberta do Game Changers Series Three da América do Norte: 6 a 9 de outubro

Evento Principal do Game Changers Series Three da América do Norte: 13 a 16 de outubro

Campeonato Game Changers: Final de 2022, a ser definido

Imagem via Riot Games

As datas específicas para EMEA, Coreia, Japão e outras regiões ainda não foram anunciadas. Espera-se que ocorram na mesma época dos eventos de NA, mas esta lista será atualizada assim que essas datas forem oficialmente reveladas.

Times participantes

Uma lista completa das equipes que se classificaram para os eventos principais do Challengers de cada região será postada aqui assim que for determinada.

Brasil – Estágio Um

Team Vikings

Keyd Stars

Liberty

FURIA

Gamelanders Blue

Sharks Esports

América Latina – Estágio Um

KRU Esports

Leviatán

Infinity

Six Karma

O artigo original será atualizado de forma consistente ao longo da temporada de 2022 VCT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 27 de dezembro.