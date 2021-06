Como conseguir todos os cartões de jogador do evento de aniversário ANO 1 do VALORANT

Comemore o aniversário de um ano do VALORANT com três cartões de jogador exclusivas.

A Riot Games está dando ao VALORANT uma grande festa de um mês para comemorar seu primeiro aniversário. O evento ANO 1 é uma coleção de eventos e programas para os jogadores participarem, com todos os tipos de recompensas disponíveis. Os jogadores podem ganhar itens de um passe de batalha da comunidade e um passe de evento ANO 1 gratuito, revisitar o Mercado.Noturno, votar em quais skins eles querem ver em um pacote Retribuição e muito mais.

Além de tudo isso, os jogadores podem ganhar três cartões de jogador de edição limitada ANO 1, cada uma comemorando os Episódios Um, Dois e Três de VALORANT. Você não pode conquistá-los todos de uma vez, mas não parece muito difícil conseguir todos os três.

Como resgatar os cartões de edição limitada ANO 1

O primeiro cartão, comemorando o Episódio Um, estará disponível em 9 de junho por meio de um código de resgate. Visite a página de resgate de código do VALORANT em 9 de junho e digite o código YR1. "Atualmente, em 2 de junho, a página de resgate de código ainda está com o fluxo de tráfego de jogadores tentando adquirir o cartão Duality, então não se preocupe tentando até 9 de junho.

O segundo cartão, comemorando o Episódio Dois, estará disponível em 14 de junho, por meio de "drop especial do ANO 1 no Prime Gaming." Qualquer membro do Prime Gaming, que qualquer membro Amazon Prime automaticamente é, estará disponível para adquirir este cartão na seção Prime Drops em 14 de junho. Há um ícone de saque no lado direito da barra de ferramentas superior na página inicial da Twitch, mas você também pode ir diretamente para a página de loot do Prime Gaming.

O terceiro cartão, comemorando o terceiro episódio, não tem uma data específica, mas fará parte do passe do evento ANO 1. O passe de evento ANO 1 é um passe de batalha gratuito com sete níveis, com inúmeras recompensas, incluindo a carta do Episódio Três. Esse passe será lançado em 22 de junho e estará disponível até 6 de julho, dando a você duas semanas para ganhar o cartão final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 02 de junho.