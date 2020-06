Como acompanhar o progresso do seu passe de batalha em VALORANT

Para jogadores de VALORANT preocupados em terminar o passe de batalha a tempo, um fã pode ajudar.

O fã de VALORANT, ireojimayo criou uma ferramenta para monitorar seu progresso no passe de batalha, compartilhando a planilha com a comunidade hoje. O documento explica exatamente em qual nível você deve estar “no final de qualquer dia”, de acordo com o fã mais experiente.

Captura de tela via ireojimayo

Veja como você pode acompanhar seu progresso no passe de batalha VALORANT .

Um minerador de dados de VALORANT descobriu arquivos que mostram que a primeira temporada deve terminar em 3 de agosto, publicando suas descobertas ontem. A ferramenta usa essa data como um guia para determinar qual deve ser o seu progresso diariamente.

Os compradores do passe de batalha podem consultar qualquer data para descobrir em que categoria devem estar. Os jogadores devem atingir pelo menos o nível 19 até o final de hoje, por exemplo.

Para obter uma análise mais precisa, os fãs podem fazer uma cópia do documento e inserir suas informações exatas. Isso mostrará quanto XP você ganhou, qual porcentagem do total do passe de batalha que você completou, sua data prevista de término e muito mais.

Captura de tela via ireojimayo

Os desenvolvedores da Riot disseram que o Passe de Batalha Ato 1 levará cerca de 100 horas para ser concluído. E as curvas de experiência no final da temporada devem ajudar os jogadores que ficaram para trás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de junho.