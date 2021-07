As skins Sentinelas da Luz de VALORANT estão ativas

O mais recente pacote de skins para armas de VALORANT, Sentinelas da Luz, está agora disponível para todos os jogadores. Sentinelas da Luz é o segundo pacote de skin de arma com tema de League of Legends a ser lançado em VALORANT após Ruína algumas semanas antes.

O pacote mais recente está agora disponível na loja de VALORANT e custará aos jogadores cerca de 8.700 VP. Os jogadores também poderão comprar skins individuais do pacote por 2.175 VP, exceto o corpo a corpo, que custa 4.350 VP.

Contra-ataque a Ruína com a Coleção Sentinelas da Luz, disponível ainda hoje na loja de VALORANT. pic.twitter.com/9BjoyNX3LQ — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) July 21, 2021

O pacote Sentinelas da Luz inclui skins para Vandal, Operator, Sheriff, Ares e corpo a corpo. Isso contrasta a linha de skin Ruína, que era para Phantom, Guardian, Spectre, Ghost e corpo a corpo. O pacote Sentinelas da Luz também incluirá diferentes variações de cores que podem ser adquiridas, bem como o chaveiro de arma padrão e Cards de Jogador.

“Este é o oposto da facção Ruína,” disse o líder de arte de conteúdo premium da Riot, Sean Marino. “São os Sentinelas, os campeões que lutam contra a Ruína.” Para qualquer fã dos e-sports de VALORANT, isso não tem relação com a equipe Sentinels. Marino diz que o contraste entre o bem e o mal entre as skins Sentinelas da Luz e as skins Ruína foi intencional.

O pacote Sentinelas da Luz estará disponível para compra na loja por 21 dias, provavelmente até 11 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 21 de julho.