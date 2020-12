Agente 14 de VALORANT será um “Duelista feito para o pessoal sorrateiro”, diz a Riot

Quer você goste ou não, VALORANT receberá outro duelista.

O líder de produtos de personagens, John Goscicki, discutiu o estado atual dos agentes hoje em uma postagem no blog do VALORANT. E enquanto o atirador tático pode estar precisando urgentemente de outro controlador, o novo ano começará com um duelista sorrateiro.

Queremos falar sobre a situação dos Agentes e os planos para eles no futuro.



Já temos planos para diferenciar melhor as funções dos Duelistas e dos Iniciadores. Também queremos dar algumas dicas do novo Agente que está por vir.



Saiba mais: https://t.co/J7pGhSffd3 pic.twitter.com/flhJwN1vLY — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) December 16, 2020

“O ano vai começar com um novo Duelista feito para o pessoal sorrateiro. Ele vai fazer todos ficarem de olho vivo nos ângulos do mapa se perguntando: ‘Será que esse ângulo é mesmo seguro?’”, disse Goscicki.

A Riot já revelou a silhueta do Agente 14 na página de mídia do atirador tático na semana passada, dando aos fãs uma prévia de como será o agente furtivo. E agora os fãs sabem em que estilo de jogo ele se encaixa, juntando-se a Jett, Phoenix, Raze e Reyna na categoria de duelistas.

Embora não seja exatamente claro como as habilidades do novo agente funcionarão, a Riot aparentemente adicionou um easter egg sugerindo sua invisibilidade. O jogador que encontrou o easter egg postou em 8 de dezembro, que mostrava uma trilha de passos deixada para trás por uma figura transparente.

As escolhas de controlador são atualmente dominadas por um agente, Omen. O agente misteriosa teve a maior taxa de escolha em cada torneio profissional ao longo do último par de meses, com 98 por cento ao longo do First Strike, de acordo com o VLR.gg. Os outros controladores, Brimstone e Viper, por outro lado, tornaram-se obsoletos e foram escolhidos menos de 5% das vezes no First Strike.

Isso não é surpreendente, já que Omen pode fazer um pouco de tudo: fumaça, teleporte, cegueira e obtenção de informações. Goscicki abordou esse problema, explicando que os desenvolvedores darão “mais poder focado na equipe” para iniciadores e controladores. O “primeiro conjunto de mudanças” para os controladores será lançado com o Episódio Dois em janeiro, diz ele.

Atualização em 16 de dezembro às 14h: A postagem do blog da Riot foi postada pela primeira vez em seu site brasileiro em português. Este artigo foi atualizado depois que o blog foi postado em inglês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de dezembro.