Riot revela quais são as recompensas do Conjunto 5,5 de TFT e quando serão disponibilizadas

Todos os jogadores que tiverem alcançado o Ouro ou superior no Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics ganharão recompensas que vão de emotes a Pequenas Lendas.

As recompensas ranqueadas do Conjunto 5,5 de TFT serão disponibilizadas na atualização 11.23, de 17 de novembro. Elas serão distribuídas aos jogadores que alcançaram o Ouro ou superior nas duas fases de Contestação, tanto o Conjunto Cinco quanto o Conjunto 5,5. As ranqueadas de Batalha Frenética também contam.

Se você alcançou o Ouro ou superior nas duas partes do Conjunto Cinco de TFT, ganhará as Pequenas Lendas Nixie Vitoriosa e Nixie Triunfante Caótica. Caso tenha alcançado o Ouro ou superior em apenas uma das partes do Conjunto Cinco, você ganhará apenas a Pequena Lenda Nixie Vitoriosa.

Todas as recompensas ranqueadas serão distribuídas na Atualização 11.23 (a atualização que chega depois do lançamento do conjunto Bugigangas e Engenhocas).



Caso tenha alcançado Ouro (ou superior) em qualquer fase desse conjunto, você ganhará a Pequena Lenda Nixie Vitoriosa. 👑 pic.twitter.com/GOR8f47MW4 — Teamfight Tactics Brasil (@TFTBrasil) October 26, 2021

Os jogadores que alcançarem o Ouro ou superior no Conjunto 5,5 também receberão o emote Nixie, com um adorno que reflete o seu maior ranque. E os jogadores que conseguirem o ranque Azul ou superior na Batalha Frenética do Conjunto 5,5 também ganharão um emote do Espírito da Ordem.

A temporada ranqueada 5,5 de TFT será encerrada com o lançamento do Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, e da atualização 11.22, em 3 de novembro. Muitos aspectos do jogo vão mudar com o novo conjunto, que traz desde novos itens até a nova mecânica Aprimoramentos Hextec.

Ao todo, o Conjunto Seis terá 58 campeões e 27 novas características. O Laboratório Batalha Frenética continuará disponível no Conjunto Seis, que também terá um novo Laboratório em equipes, chamado Dupla Dinâmica. Já é possível jogar o Conjunto Seis, que será lançado nos servidores ativos em 3 de novembro, agora mesmo no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de outubro.