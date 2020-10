Riot divulga recompensas ranqueadas de TFT Galáxias

Se você alcançou o Ouro ou superior durante o Conjunto Galáxias de Teamfight Tactics, receberá uma Pequena Lenda gratuita da Riot Games na atualização 10.21.

Já fazem algumas semanas que o Conjunto Destinos foi lançado em TFT, e talvez você já tenha até esquecido de suas recompensas ranqueadas de Galáxias. Em vez de um emote ou avatar, se você tiver alcançado boas colocações durante Galáxias, a recompensa da Riot será um Assombrim Vitorioso ou Triunfante.

Você as Pequenas Lendas de graça caso tenha terminado ao menos uma das fases do Conjunto 3 no Ouro ou superior. O Assombrim Vitorioso é a recompensa da Fase I do Conjunto 3, e o Assombrim Triunfante, da Fase II. As Pequenas Lendas ficarão disponíveis na atualização 10.21, em 14 de outubro.

Pequenas Lendas gratuitas são só a ponta do iceberg do que vem por aí na atualização 10.21 de TFT. Diversas alterações a características estão sendo testadas no PBE, incluindo algumas tentativas de balanceamento de campeões. Ontem também foi lançada uma atualização secundária da 10.20, que inclui enfraquecimentos a algumas unidades fortes demais. Mas, com todas as mudanças sendo testadas no PBE para a atualização 10.21, pode ser que o meta mude em breve.

As duas Pequenas Lendas chegam em 14 de outubro. Mas você também sempre pode optar por continuar usando suas Pequenas Lendas do Conjunto Destinos.

